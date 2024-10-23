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Трамп критикует администрацию Байдена из-за утечки данных о подготовке удара Израиля по Ирану

Трамп критикует администрацию Байдена из-за утечки данных о подготовке удара Израиля по Ирану

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 03:22  •  2687 просмотра

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Дональд Трамп осудил утечку секретных документов о подготовке Израиля к удару по Ирану. ФБР начало расследование несанкционированной публикации этих материалов, что может обострить напряженность в регионе.

Бывший президент США Дональд Трамп критикует администрацию Байдена за утечку секретных документов, которые подробно описывают подготовку Израиля к потенциальному ответному удару по Ирану. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Бывший президент США и ныне кандидат на пост главы государства от республиканцев Трамп назвал произошедшее это "плохим явлением".

Вы можете себе представить, чтобы кто-то это делал? Это враг. Я думаю, что это возможно, враг изнутри. Мы просто не можем больше терпеть эту некомпетентность,

- заявил республиканец.

В свою очередь, ФБР во вторник заявило, что расследует несанкционированную публикацию этих документов.

Напомним

В сети появились секретные документы о подготовке израильских ВВС к атаке на Иран. США начали расследование утечки информации, что может обострить напряженность в регионе.

Данная информация стала доступной в интернете 18 октября, после публикации документов в Telegram-канале Middle East Spectator.

Документы, датированные 15 и 16 октября, имеют гриф "совершенно секретно" и предназначены только для просмотра Соединенными Штатами и их союзниками, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию. Один из источников подтвердил их подлинность.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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