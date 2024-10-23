Трамп критикует администрацию Байдена из-за утечки данных о подготовке удара Израиля по Ирану
Киев • УНН
Дональд Трамп осудил утечку секретных документов о подготовке Израиля к удару по Ирану. ФБР начало расследование несанкционированной публикации этих материалов, что может обострить напряженность в регионе.
Бывший президент США Дональд Трамп критикует администрацию Байдена за утечку секретных документов, которые подробно описывают подготовку Израиля к потенциальному ответному удару по Ирану. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Бывший президент США и ныне кандидат на пост главы государства от республиканцев Трамп назвал произошедшее это "плохим явлением".
Вы можете себе представить, чтобы кто-то это делал? Это враг. Я думаю, что это возможно, враг изнутри. Мы просто не можем больше терпеть эту некомпетентность,
В свою очередь, ФБР во вторник заявило, что расследует несанкционированную публикацию этих документов.
Напомним
В сети появились секретные документы о подготовке израильских ВВС к атаке на Иран. США начали расследование утечки информации, что может обострить напряженность в регионе.
Данная информация стала доступной в интернете 18 октября, после публикации документов в Telegram-канале Middle East Spectator.
Документы, датированные 15 и 16 октября, имеют гриф "совершенно секретно" и предназначены только для просмотра Соединенными Штатами и их союзниками, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию. Один из источников подтвердил их подлинность.