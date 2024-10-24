Израиль планировал удар по резиденциям руководителей Ирана - Bild

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Израиль разработал детальный план ответного удара по резиденциям руководителей Ирана и военным объектам. План пришлось отложить из-за утечки секретных документов Пентагона.

Израильский телеканал Channel 14 сообщал, что ЦАХАЛ и спецслужбы представили премьер-министру Биньямину Нетаньяху подробный план ответного удара за иранский ракетный обстрел 1 октября. Однако Израиль был вынужден отложить возможную ответную атаку, поскольку США обнародовали подробности планирования.

Пишет УНН с ссылкой на The Times и Bild.

По данным СМИ, в качестве возможных целей были определены иранские нефтедобывающие объекты и военные объекты, а также резиденции членов иранского режима. Но утечка секретных документов Пентагона отложила израильское контрнаступление против Ирана.

Согласно статье, цитирующей анонимный источник в разведке, знакомый с ходом израильских обсуждений, Израиль обеспокоен тем, что, хотя в утечке не было названо никаких потенциальных целей, предоставленные детали могут помочь Ирану предсказать определенные модели атак.

The Times сообщает, что Израиль разработал альтернативный план, но прежде чем действовать, он должен подвергнуть его военным испытаниям.

Трамп критикует администрацию Байдена из-за утечки данных о подготовке удара Израиля по Ирану23 октября 2024, 03:22 • 19593 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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