Ізраїль знищив секретний командний центр ХАМАС у Газі
Київ • УНН
Ізраїльські військові завдали точного удару по командно-контрольному центру ХАМАС у колишньому складі в місті Газа. Перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризиків для цивільного населення.
Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили точний удар по терористах, які використовували командно-контрольний центр, вбудований у колишній склад у місті Газа. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.
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Цей центр служив терористам ХАМАС для планування і здійснення атак проти ізраїльських військ та Держави Ізраїль. Відзначається, що перед ударом були вжиті численні заходи для мінімізації ризику для цивільного населення, зокрема використано високоточні боєприпаси, проведено повітряне спостереження та залучено додаткові дані розвідки.
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