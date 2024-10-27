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Ізраїль знищив секретний командний центр ХАМАС у Газі

Київ • УНН

 • 20240 перегляди

Ізраїльські військові завдали точного удару по командно-контрольному центру ХАМАС у колишньому складі в місті Газа. Перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризиків для цивільного населення.

Ізраїль знищив секретний командний центр ХАМАС у Газі

Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили точний удар по терористах, які використовували командно-контрольний центр, вбудований у колишній склад у місті Газа. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.

Деталі

Цей центр служив терористам ХАМАС для планування і здійснення атак проти ізраїльських військ та Держави Ізраїль. Відзначається, що перед ударом були вжиті численні заходи для мінімізації ризику для цивільного населення, зокрема використано високоточні боєприпаси, проведено повітряне спостереження та залучено додаткові дані розвідки.

Ізраїль завдає удари по Ірану: в Тегерані прогриміла серія вибухів26.10.24, 02:46 • 20142 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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