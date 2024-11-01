Иран готовит масштабное нападение на Израиль с территории Ирака до выборов в США
Киев • УНН
Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака, используя беспилотники и баллистические ракеты. Нападение может произойти до президентских выборов в США 5 ноября с участием иракских проиранских ополчений.
Иран планирует нападение на Израиль с территории Ирака. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
По информации источников, нападение, которое может произойти до выборов президента США 5 ноября, будет включать использование значительного количества беспилотников и баллистических ракет, утверждают источники.
Вероятный сценарий предусматривает применение иракских ополчений, поддерживаемых Ираном, чтобы ограничить возможности Израиля нанести ответный удар по стратегическим объектам Ирана.
В то же время помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Голпайеган заявил, что Иран готовит «жестокий и безжалостный» удар по Израилю в случае эскалации.
россия, Китай и Иран могут разжечь насильственные протесты в США после выборов - американская разведка23 октября 2024, 01:00 • 21807 просмотров