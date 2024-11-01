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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран готовит масштабное нападение на Израиль с территории Ирака до выборов в США

Иран готовит масштабное нападение на Израиль с территории Ирака до выборов в США

Киев  •  УНН

23:48 • 2045 просмотра

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Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака, используя беспилотники и баллистические ракеты. Нападение может произойти до президентских выборов в США 5 ноября с участием иракских проиранских ополчений.

Иран планирует нападение на Израиль с территории Ирака. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

По информации источников, нападение, которое может произойти до выборов президента США 5 ноября, будет включать использование значительного количества беспилотников и баллистических ракет, утверждают источники.

Вероятный сценарий предусматривает применение иракских ополчений, поддерживаемых Ираном, чтобы ограничить возможности Израиля нанести ответный удар по стратегическим объектам Ирана.

В то же время помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Голпайеган заявил, что Иран готовит «жестокий и безжалостный» удар по Израилю в случае эскалации.

россия, Китай и Иран могут разжечь насильственные протесты в США после выборов - американская разведка23 октября 2024, 01:00 • 21807 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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