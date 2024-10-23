россия, Китай и Иран могут разжечь насильственные протесты в США после выборов - американская разведка
Киев • УНН
Американская разведка предупреждает о возможных попытках россии, Китая и Ирана разжечь насильственные протесты в США после президентских выборов. Страны могут использовать дезинформацию и кибератаки для подрыва избирательного процесса.
россия, Китай и Иран намерены разжигать вражду в американском обществе перед президентскими выборами 5 ноября. Также эти страны могут рассмотреть возможность спровоцировать протесты в США после выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведку, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что иностранные субъекты могут рассматривать возможность применения физических угроз и насилия и с большой вероятностью проводить операции по дезинформации, чтобы создать неопределенность и подорвать избирательный процесс, считают в американской разведке.
Источники издания отметили, что влиятельные лица, "особенно из россии, Ирана и Китая", вынесли уроки из предыдущих выборов в США и теперь лучше подготовлены к использованию возможностей для разжигания беспорядков. Речь идет, в частности, не только о насилии, физических нападениях, но и об информационных и кибероперациях.
Сейчас разведка США не видела сотрудничества между россией, Китаем и Ираном по влиянию на выборы. В Штатах убеждены, что система голосования является достаточно безопасной, чтобы недружественные страны не смогли повлиять на результат.
Также предполагают, что иностранные агенты почти наверняка будут распространять ложные заявления о нарушениях на выборах после голосования. Они также могут использовать кибератаки и шпионаж для нарушения работы новостных и государственных сайтов, чтобы спровоцировать путаницу относительно результатов выборов, а еще распространять дезинформацию о подсчете голосов.
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