россия, Китай и Иран могут разжечь насильственные протесты в США после выборов - американская разведка

россия, Китай и Иран намерены разжигать вражду в американском обществе перед президентскими выборами 5 ноября. Также эти страны могут рассмотреть возможность спровоцировать протесты в США после выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведку, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что иностранные субъекты могут рассматривать возможность применения физических угроз и насилия и с большой вероятностью проводить операции по дезинформации, чтобы создать неопределенность и подорвать избирательный процесс, считают в американской разведке.

Источники издания отметили, что влиятельные лица, "особенно из россии, Ирана и Китая", вынесли уроки из предыдущих выборов в США и теперь лучше подготовлены к использованию возможностей для разжигания беспорядков. Речь идет, в частности, не только о насилии, физических нападениях, но и об информационных и кибероперациях.

Сейчас разведка США не видела сотрудничества между россией, Китаем и Ираном по влиянию на выборы. В Штатах убеждены, что система голосования является достаточно безопасной, чтобы недружественные страны не смогли повлиять на результат.

Также предполагают, что иностранные агенты почти наверняка будут распространять ложные заявления о нарушениях на выборах после голосования. Они также могут использовать кибератаки и шпионаж для нарушения работы новостных и государственных сайтов, чтобы спровоцировать путаницу относительно результатов выборов, а еще распространять дезинформацию о подсчете голосов.

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