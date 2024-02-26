Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах
Киев • УНН
"Хезболла" нанесла новые удары по израильской территории. Проиранское боевое движение утверждает, что выпустило 60 ракет по израильской военной базе на Голанских высотах.
Поддерживаемая Ираном боевая группировка Хезболла в Ливане утверждает, что выпустила 60 ракет по израильской военной базе, - ракетная атака, как указывается, была местью за атаки Израиля по восточному Ливану. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.
Детали
В своем заявлении ливанская группировка "Хезболла" утверждает, что "выпустила 60 ракет "Катюша" по базе Нафах", "в ответ" на израильские удары в понедельник по окрестностям Баальбека на восточной равнине Бекаа, в результате которых погибли двое боевиков проиранского движения.
Дополнение
Израильская армия заявила, что атаковала цели в восточном Ливане впервые с начала войны в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что это было "возмездие за обстрел ракеты "земля-воздух" по израильскому беспилотнику ранее в тот же день". Ранее боевики Хезболлы объявили, что сбили израильский беспилотник на юге Ливана.
Напомним,
Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Ливана - погибло 12 человек, в том числе 6 детей, а также 4 представителя "Хезбола". Армия обороны Израиля утверждает, что это был ответный удар на ракетный обстрел из Ливанав, в результате которого погиб израильский военнослужащий.
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Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах
"Хезболла" нанесла новые удары по израильской территории. Проиранское боевое движение утверждает, что выпустило 60 ракет по израильской военной базе на Голанских высотах.
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