Хезболла атакует 60 ракетами израильскую военную базу на Голанских высотах

Поддерживаемая Ираном боевая группировка Хезболла в Ливане утверждает, что выпустила 60 ракет по израильской военной базе, - ракетная атака, как указывается, была местью за атаки Израиля по восточному Ливану. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

В своем заявлении ливанская группировка "Хезболла" утверждает, что "выпустила 60 ракет "Катюша" по базе Нафах", "в ответ" на израильские удары в понедельник по окрестностям Баальбека на восточной равнине Бекаа, в результате которых погибли двое боевиков проиранского движения.

Дополнение

Израильская армия заявила, что атаковала цели в восточном Ливане впервые с начала войны в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что это было "возмездие за обстрел ракеты "земля-воздух" по израильскому беспилотнику ранее в тот же день". Ранее боевики Хезболлы объявили, что сбили израильский беспилотник на юге Ливана.

Напомним,

Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Ливана - погибло 12 человек, в том числе 6 детей, а также 4 представителя "Хезбола". Армия обороны Израиля утверждает, что это был ответный удар на ракетный обстрел из Ливанав, в результате которого погиб израильский военнослужащий.

Палестинский премьер-министр Мохаммед Штайе подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.

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