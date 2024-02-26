Прем'єр-міністр Палестини Штайє подав у відставку
Київ • УНН
Палестинський прем'єр-міністр Мохаммед Штайє подав у відставку, посилаючись на останні події в регіоні, включаючи війну в Газі.
Мохаммед Штайє подав у відставку з посади голови уряду Палестинської автономії на Західному березі річки Йордан, передає УНН із посиланням на Cable News Network.
Деталі
Прем'єр-міністр Палестини Мохаммед Штайє заявив на прес-конференції, що подав прохання про відставку президенту Махмуду Аббасу на відкритті засідання уряду в Рамаллі, на Західному березі річки Йордан. Він пояснив, що причиною цього кроку стали останні події в регіоні, включаючи війну в Газі. Прем'єр-міністр 18-го уряду Палестинської автономії перебував на посаді з 2019 року.
Доповнення
Мохаммед Штайє вважається лояльним співробітником Махмуда Аббаса. За даними ЗМІ, він продовжить виконувати обов'язки глави тимчасового уряду. Формування нового уряду національного консенсусу може зайняти тижні або місяць, - успіх залежить насамперед від того, чи вдасться завершити війну в секторі Газа і чи можна буде досягти виведення ізраїльських сил із прибережної зони під контролем міжнародного моніторингу.
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