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Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 10:02  •  5014 просмотра

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Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.

Мохаммед Штайе подал в отставку с должности главы правительства Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, передает УНН с ссылкой на Cable News Network.

Детали

Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе заявил на пресс-конференции, что подал прошение об отставке президенту Махмуду Аббасу на открытии заседания правительства в Рамалле, на Западном берегу реки Иордан. Он объяснил, что причиной этого шага стали последние события в регионе, включая войну в Газе. Премьер-министр 18-го правительства Палестинской автономии находился в должности с 2019 года.

Дополнение

Мохаммед Штайе считается лояльным сотрудником Махмуда Аббаса. По данным СМИ, он продолжит исполнять обязанности главы временного правительства. Формирование нового правительства национального консенсуса может занять недели или месяц, - успех зависит прежде всего от того, удастся ли завершить войну в секторе Газа и можно ли будет добиться вывода израильских сил из прибрежной зоны под контролем международного мониторинга.

Напомним,

Военно-политическому кабинету Израиля представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах на юге сектора Газа. Армия обороны также представила "будущий оперативный план". Об этом пишет The Times of Israel.

Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.

Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания26 февраля 2024, 09:37 • 19387 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
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palestinskaya-natsionalnaya-administratsiyaПалестинская национальная администрация
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
rafakhРафах
katarКатар
Прем'єр-міністр Палестини Штайє подав у відставку
Palestinian Prime Minister Steier resigns
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Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку

Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.

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