Премьер-министр Палестины Штайе подал в отставку
Киев • УНН
Палестинский премьер-министр Мохаммед Стейех подал в отставку, ссылаясь на последние события в регионе, включая войну в Газе.
Мохаммед Штайе подал в отставку с должности главы правительства Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан, передает УНН с ссылкой на Cable News Network.
Детали
Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе заявил на пресс-конференции, что подал прошение об отставке президенту Махмуду Аббасу на открытии заседания правительства в Рамалле, на Западном берегу реки Иордан. Он объяснил, что причиной этого шага стали последние события в регионе, включая войну в Газе. Премьер-министр 18-го правительства Палестинской автономии находился в должности с 2019 года.
Дополнение
Мохаммед Штайе считается лояльным сотрудником Махмуда Аббаса. По данным СМИ, он продолжит исполнять обязанности главы временного правительства. Формирование нового правительства национального консенсуса может занять недели или месяц, - успех зависит прежде всего от того, удастся ли завершить войну в секторе Газа и можно ли будет добиться вывода израильских сил из прибрежной зоны под контролем международного мониторинга.
Напомним,
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