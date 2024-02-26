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Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания

Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:37  •  19387 просмотра

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Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.

Президент Чехии Петр Павел предполагает, что российский президент владимир путин после ожидаемого переизбрания будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными территориями, особенно над Донбассом, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Президент Чехии считает, что "конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни россия, ни Украина не способны достичь поставленной цели".

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", - отметил Павел в программе на телеканале Nova.

"Президент россии владимир путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", - предположил президент Чехии.

По его мнению, указывает издание, "взаимная усталость от конфликта, вероятно, приведет к переговорам".

Возможности распространения украинского конфликта на государства-члены НАТО на сегодня Павел не опасается. "На данный момент россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет пойти на какой-либо конфликт со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если россия добьется каких-то значительных успехов в Украине", - сказал президент Чехии.

При этом Павел раскритиковал недостаточную материальную помощь западных стран украинской армии в прошлые годы, как и уровень их инвестиций в собственную обороноспособность. 

Также Павел сообщил, что предоставил 20 гражданам Чехии разрешение присоединиться к ВСУ. Еще 56 заявок были отклонены на основании рекомендаций министерств обороны и внутренних дел, указал он. Предшественник нынешнего президента Чехии Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам страны 132 разрешения присоединиться к ВСУ.

Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений17 февраля 2024, 20:33 • 34157 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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