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Президент Чехії назвав можливу мету путіна у війні після переобрання

Київ • УНН

 • 30944 перегляди

Президент Чехії Петр Павел припускає, що путін прагнутиме повного контролю над окупованими територіями після очікуваного переобрання.

Президент Чехії назвав можливу мету путіна у війні після переобрання

Президент Чехії Петр Павел припускає, що російський президент володимир путін після очікуваного переобрання прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими територіями, особливо над Донбасом, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Президент Чехії вважає, що "конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети".

"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано", - зазначив Павел у програмі на телеканалі Nova.

"Президент росії володимир путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - припустив президент Чехії.

На його думку, вказує видання, "взаємна втома від конфлікту, ймовірно, призведе до переговорів".

Можливості поширення українського конфлікту на держави-члени НАТО на сьогодні Павел не побоюється. "Наразі росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне піти на будь-який конфлікт із країнами НАТО. Однак цього не можна виключити у майбутньому, особливо якщо росія досягне якихось значних успіхів в Україні", - сказав президент Чехії.

При цьому Павел розкритикував недостатню матеріальну допомогу західних країн українській армії в минулі роки, як і рівень їх інвестицій у власну обороноздатність. 

Також Павел повідомив, що надав 20 громадянам Чехії дозвіл приєднатися до ЗСУ. Ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ, вказав він. Попередник нинішнього президента Чехії Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

Україна та Чехія обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво озброєнь17.02.24, 22:33 • 35783 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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