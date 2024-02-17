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Україна та Чехія обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво озброєнь

Україна та Чехія обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво озброєнь

Київ • УНН

 • 35783 перегляди

Лідери України та Чехії обговорили посилення оборонної співпраці та спільне виробництво озброєнь.

На зустрічі лідерів України та Чехії було обговорено питання оборонної підтримки України та посилення співпраці в області оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Чехії Петром Павелом, під час якої обговорювалися ключові аспекти оборонної підтримки України та зміцнення взаємодії між оборонно-промисловими комплексами обох країн, включаючи спільне виробництво озброєнь.

Цінуємо підтримку Чехією Української формули миру, а також всебічну допомогу нашій державі та нашим людям

 - зазначив Володимир Зеленський.

Додамо

Раніше президент Чехії Петр Павел висловив готовність своєї країни надати Україні значні обсяги снарядів. За його словами, можливі поставки включали 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

Президенти України та Чехії під час зустрічі в Мюнхені обговорять постачання снарядів в Україну - ОП17.02.24, 20:29 • 105316 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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