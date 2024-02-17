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Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений

Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 20:33  •  14578 просмотра

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Лидеры Украины и Чехии обсудили усиление оборонного сотрудничества и совместное производство вооружений.

На встрече лидеров Украины и Чехии обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины и усиления сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Чехии Петром Павелом, во время которой обсуждались ключевые аспекты оборонной поддержки Украины и укрепления взаимодействия между оборонно-промышленными комплексами обеих стран, включая совместное производство вооружений.

Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям

 - отметил Владимир Зеленский.

Добавим

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил готовность своей страны предоставить Украине большие объемы снарядов. По его словам, возможные поставки включали в себя 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 

Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП17 февраля 2024, 18:29 • 25532 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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