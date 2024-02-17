Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений
Киев • УНН
Лидеры Украины и Чехии обсудили усиление оборонного сотрудничества и совместное производство вооружений.
На встрече лидеров Украины и Чехии обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины и усиления сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Чехии Петром Павелом, во время которой обсуждались ключевые аспекты оборонной поддержки Украины и укрепления взаимодействия между оборонно-промышленными комплексами обеих стран, включая совместное производство вооружений.
Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям
Добавим
Ранее президент Чехии Петр Павел выразил готовность своей страны предоставить Украине большие объемы снарядов. По его словам, возможные поставки включали в себя 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122
Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП17 февраля 2024, 18:29 • 25532 просмотра
Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений
Лидеры Украины и Чехии обсудили усиление оборонного сотрудничества и совместное производство вооружений.
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины
Тело женщины было извлечено из-под завалов в Купянске после того, как россия атаковала город бомбами.
МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы EFF
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем и украинская власть начали переговоры в Варшаве и онлайн относительно третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины с целью обсуждения выполнения Украиной Меморандума об экономической и финансовой политике.
рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой
россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.
По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська
Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.
В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф
Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.
Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно
Нефтяное пятно с затонувшего российского десантного корабля "цезарь куников" достигло побережья оккупированной Балаклавы в Крыму, вызвав сильный запах топлива, о котором сообщают очевидцы.
Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на поле боя и отметил потребность Украины в дальнейшей поддержке для защиты демократии и свободы от российской агрессии.
Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине
Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.
Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку
Случай нападения бешеной лисы на женщину и ее двух детей в Украине подчеркивает необходимость контролировать популяцию лисиц и повышать осведомленность о рисках бешенства.