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Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 18:29  •  10558 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом Чехии Петром Павелом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться возможность поставки Украине тех снарядов, о которых ранее заявила Чехия.

"Большой дефицит сейчас испытывает Украина по артиллерийским снарядам. Эта тема будет одной из главных. Если получим ответы - мы обязательно с вами поделимся", - заявил пресс-секретарь президента Украины.

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра17 февраля 2024, 15:59 • 22968 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
petr-pavelПетр Павел
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Президенти України та Чехії під час зустрічі в Мюнхені обговорять постачання снарядів в Україну - ОП
Presidents of Ukraine and the Czech Republic to discuss supply of shells to Ukraine during meeting in Munich - Presidential Administration
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Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.

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