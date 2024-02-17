Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом Чехии Петром Павелом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться возможность поставки Украине тех снарядов, о которых ранее заявила Чехия.

"Большой дефицит сейчас испытывает Украина по артиллерийским снарядам. Эта тема будет одной из главных. Если получим ответы - мы обязательно с вами поделимся", - заявил пресс-секретарь президента Украины.

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