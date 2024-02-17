Президенти України та Чехії під час зустрічі в Мюнхені обговорять постачання снарядів в Україну - ОП
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрінеться з президентом Чехії Павелом на Мюнхенській конференції з питань безпеки, щоб обговорити раніше анонсоване постачання Чехією артилерійських снарядів Україні.
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч з президентом Чехії Петром Павелом на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомив прессекретар глави української держави Сергій Никифоров в ефірі "Ми-Україна", передає УНН.
Він зазначив, що на зустрічі обговорюватиметься можливість постачання Україні тих снарядів, про які раніше заявила Чехія.
"Великий дефіцит зараз відчуває Україна щодо артилерійських снарядів. Ця тема буде однією з найголовніших. Якщо отримаємо відповіді - ми обов'язково з вами поділимось", - заявив прессекретар президента України.
Президент Чехії “знайшов” для України 800 тис. снарядів різного калібру17.02.24, 17:59 • 101872 перегляди