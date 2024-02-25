Ізраїль відправить делегацію до Катару для звільнення заручників
Київ • УНН
Військовий кабінет Ізраїлю вирішив відправити делегацію до Катару для обговорення технічних питань щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.
Військовий кабінет Ізраїлю ухвалив рішення відправити в емірат делегацію з обмеженим мандатом, для обговорення припинення вогню в Газі, а також для домовленості зі звільнення заручників.
Про це написав в мережі Х відомий ізраїльський журналіст Барак Равід, передає УНН із посиланням на ORF.
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Ізраїль хоче відправити делегацію до Катару для подальших переговорів в рамках триваючих переговорів про припинення вогню у війні в Газі і звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Як написав пізно ввечері в суботу на платформі X (колишній Twitter) відомий ізраїльський журналіст Барак Равід з новинного порталу "Axios", ізраїльський військовий кабінет прийняв рішення відправити делегацію з обмеженим мандатом до емірату в найближчі дні для обговорення технічних питань, таких як обсяг допомоги для сектора Газа, та інших питань.
Равід послався на ізраїльські джерела.
Доповнення
Тим часом тисячі людей вийшли на демонстрації в кількох ізраїльських містах на підтримку звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і проти уряду Беньяміна Нетаньягу.
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Все більше критиків звинувачують главу уряду в неправильному управлінні країною до і після терористичної атаки ХАМАСу та інших екстремістських угруповань на півдні Ізраїлю 7 жовтня. Вони звинувачують його в тому, що він підпорядковує всі важливі рішення власній політичній вигоді.
Нагадаємо
США та Британія випустили ракети по 18 об'єктах хуситів в Ємені, знищивши схованки зі зброєю, засоби протиповітряної оборони, радари і вертольоти, що використовувалися підтримуваним Іраном угрупованням.
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