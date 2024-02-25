США і Великобританія завдали авіаударів по 18 об'єктах хуситів в Ємені
Київ • УНН
Америка та Британія випустили ракети по 18 об'єктах хуситів в Ємені, знищивши схованки зі зброєю, засоби протиповітряної оборони, радари і вертольоти, що використовувалися підтримуваним Іраном угрупованням.
Сполучені Штати Америки та Велика Британія випустили ракети по об'єктах хуситів в Ємені. Про це повідомляє Guardian, передає УНН.
Деталі
У суботу, силами Америки та Британії були завдані удари по 18 об’єктах, що належать хуситам у Ємені. Цільові об’єкти включали підземні сховища зброї та ракет, які використовувалися пов’язаною з Іраном групою.
За інформацією, удари були нанесені у восьми різних місцях, охоплюючи не лише основні місця сховування зброї, але й системи протиповітряної оборони, радари та вертольоти, які використовувалися хуситами.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що чотири винищувачі Typhoon FGR4 Королівських ВПС, підтримані двома танкерами "Вояджер", взяли участь у нанесенні навмисного удару коаліції 24 лютого на військові об'єкти хуситів у Ємені. Атака спрямовувалася на точки, звідки хусити здійснювали ракетні та безпілотникові удари проти комерційного судноплавства та військово-морських сил коаліції в районі Баб-ель-Мандаб, південної частини Червоного моря та Аденської затоки. Авіації Королівських ВПС було призначено кілька цілей, розташованих на двох різних ділянках.
Додамо
Ці заходи стали частиною останнього раунду військових дій у рамках стратегії стримування групи, пов'язаної з Іраном, яка продовжує атакувати судноплавство та здійснювати провокації в регіоні.
Глава Міноборони Британії розповів про удари по єменських хуситах04.02.24, 03:57 • 30732 перегляди