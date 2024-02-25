США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты Америки и Великобритания выпустили ракеты по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

В субботу силами Америки и Британии были нанесены удары по 18 объектам, принадлежащим хуситам в Йемене. Целевые объекты включали подземные хранилища оружия и ракет, которые использовались связанной с Ираном группой.

По информации, удары были нанесены в восьми различных местах, охватывая не только основные места хранения оружия, но и системы противовоздушной обороны, радары и вертолёты, которые использовались хуситами.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что четыре истребителя Typhoon FGR4 Королевских ВВС, поддержанные двумя танкерами "Вояджер", приняли участие в нанесении преднамеренного удара коалиции 24 февраля на военные объекты хуситов в Йемене. Атака направлялась на точки, откуда хуситы осуществляли ракетные и беспилотные удары против коммерческого судоходства и военно-морских сил коалиции в районе Баб-эль-Мандаб, южной части Красного моря и Аденского залива. Авиации Королевских ВВС было назначено несколько целей, расположенных на двух разных участках.

Добавим

Эти меры стали частью последнего раунда военных действий в рамках стратегии сдерживания группы, связанной с Ираном, которая продолжает атаковать судоходство и осуществлять провокации в регионе.

Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам