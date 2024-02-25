США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  187852 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  194621 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  207672 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  234457 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  223230 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  247066 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  266655 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  232323 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234954 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.

Новости Мира •   •  1993 просмотра
США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Сообщается о перемещении иранских беспилотников "Шахед" над несколькими областями

Военно-воздушные силы Украины информируют о наблюдении иранских беспилотников "Шахед", которые передвигаются между несколькими регионами Украины.

Война •   •  6024 просмотра
Сообщается о перемещении иранских беспилотников "Шахед" над несколькими областями

рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

рф распространила фейковую "новость" о том, что ВСУ применили американские химические боеприпасы против российских войск, но анализ показал, что это была бездоказательная пропаганда, направленная на дискредитацию Украины.

Война •   •  5747 просмотра
рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников "Шахед" иранского производства в некоторых регионах страны.

Война •   •  6639 просмотра
Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Мошенники взломали аккаунты офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обманным путем предложить семьям военнопленных включить их родственников в списки на обмен за деньги.

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Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства из Николаевской области в направлении Кировоградской.

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Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

Военно-воздушные силы Украины предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке Украины, что представляет угрозу для прифронтовых районов.

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Воздушные силы информируют об усилении российской воздушной активности в восточных регионах

"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над севером Херсонской области зафиксировали беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые направляются в Николаевскую область.

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"Шахеды" на севере Херсонщины направляются в Николаевскую область

россияне на захваченной территории: Как кремль создает 72% "поддержки" путина среди украинской молодежи

Оккупанты пытаются обеспечить 72% поддержки президента рф среди местной молодежи через пропаганду, которая распространяет искаженную информацию об Украине и Западе.

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россияне на захваченной территории: Как кремль создает 72% "поддержки" путина среди украинской молодежи

ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе атак баллистическими ракетами из восточных регионов.

Война •   •  10333 просмотра
ВСУ предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами с востока