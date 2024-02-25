Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников
Киев • УНН
Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.
Военный кабинет Израиля принял решение отправить в эмират делегацию с ограниченным мандатом для обсуждения прекращению огня в Газе, а также для договоренности по освобождению заложников. Об этом написал в сети X известный израильский журналист Барак Равид, передает УНН.
Детали
Израиль хочет отправить делегацию в Катар для дальнейших переговоров в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня в войне в Газе и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС. Как написал поздно вечером в субботу на платформе X (бывший Twitter) известный израильский журналист Барак Равид из новостного портала "Axios", израильский военный кабинет принял решение отправить делегацию с ограниченным мандатом в эмират в ближайшие дни для обсуждения технических вопросов, таких как объем помощи для сектора Газа, и других вопросов.
Равид сослался на израильские источники.
Дополнение
Тем временем тысячи людей вышли на демонстрации в нескольких израильских городах в поддержку освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и против правительства Беньямина Нетаньяху.
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Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников
Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.
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