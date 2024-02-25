Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Военный кабинет Израиля принял решение отправить в эмират делегацию с ограниченным мандатом для обсуждения прекращению огня в Газе, а также для договоренности по освобождению заложников. Об этом написал в сети X известный израильский журналист Барак Равид, передает УНН.

Детали

Израиль хочет отправить делегацию в Катар для дальнейших переговоров в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня в войне в Газе и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС. Как написал поздно вечером в субботу на платформе X (бывший Twitter) известный израильский журналист Барак Равид из новостного портала "Axios", израильский военный кабинет принял решение отправить делегацию с ограниченным мандатом в эмират в ближайшие дни для обсуждения технических вопросов, таких как объем помощи для сектора Газа, и других вопросов.

Равид сослался на израильские источники.

Дополнение

Тем временем тысячи людей вышли на демонстрации в нескольких израильских городах в поддержку освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и против правительства Беньямина Нетаньяху.

Протестующие в Тель-Авиве несли транспаранты с лозунгом "Ты - лидер! Ты виноват!".

Все больше критиков обвиняют главу правительства в неправильном управлении страной до и после террористической атаки ХАМАСа и других экстремистских группировок на юге Израиля 7 октября. Они обвиняют его в том, что он подчиняет все важные решения собственной политической выгоде.

Напомним,

США и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.

Израиль может отказаться от участия в Еробаченни, если организаторы потребуют изменить текст песни их участницы.