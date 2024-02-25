Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  180757 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  217022 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  208288 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  218275 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  244527 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  230509 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  250558 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  268725 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  233962 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  235315 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 09:22  •  5881 просмотра

Read in English

Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.

Военный кабинет Израиля принял решение отправить в эмират делегацию с ограниченным мандатом для обсуждения прекращению огня в Газе, а также для договоренности по освобождению заложников. Об этом написал в сети X известный израильский журналист Барак Равид, передает УНН.

Детали

Израиль хочет отправить делегацию в Катар для дальнейших переговоров в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня в войне в Газе и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС. Как написал поздно вечером в субботу на платформе X (бывший Twitter) известный израильский журналист Барак Равид из новостного портала "Axios", израильский военный кабинет принял решение отправить делегацию с ограниченным мандатом в эмират в ближайшие дни для обсуждения технических вопросов, таких как объем помощи для сектора Газа, и других вопросов.

Image

Равид сослался на израильские источники.

Дополнение

Тем временем тысячи людей вышли на демонстрации в нескольких израильских городах в поддержку освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и против правительства Беньямина Нетаньяху.

Протестующие в Тель-Авиве несли транспаранты с лозунгом "Ты - лидер! Ты виноват!".

Все больше критиков обвиняют главу правительства в неправильном управлении страной до и после террористической атаки ХАМАСа и других экстремистских группировок на юге Израиля 7 октября. Они обвиняют его в том, что он подчиняет все важные решения собственной политической выгоде.

Напомним,

США и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.

Израиль может отказаться от участия в Еробаченни, если организаторы потребуют изменить текст песни их участницы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
katarКатар
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
tel-avivТель-Авив
yemenЙемен
Ізраїль відправить делегацію до Катару для звільнення заручників
Israel to send delegation to Qatar to free hostages
Новости по теме

Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.

Новости Мира •   •  5881 просмотра
Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.

Война •   •  11866 просмотра
Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, другой дрон оккупантов повредил здание

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, а другой российский беспилотник повредил здание в Никопольском районе.

Война •   •  11640 просмотра
Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, другой дрон оккупантов повредил здание

Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция

Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру - церковь, жилые дома и школы.

Война •   •  11891 просмотра
Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция

В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 34 взрыва.

Война •   •  13521 просмотра
В течение суток российская армия осуществила 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация

Более 10 тысяч человек остаются в громаде Купянска, где, по данным военной администрации, пока нет критических ситуаций с электро-, водо- и газоснабжением.

Общество •   •  16215 просмотра
Критических ситуаций в Купянске пока нет, в громаде остается более 10 тыс. человек - военная администрация

На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела

Пять населенных пунктов в Николаевской области остались без света после того, как российский беспилотник повредил линию электропередач.

Война •   •  15022 просмотра
На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела

Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект в Хмельницкой области Украины был поврежден во время российской атаки рано утром 25 февраля.

Война •   •  24798 просмотра
Во время российской атаки по Хмельницкой области поврежден инфраструктурный объект

Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация

На прошлой неделе интенсивность обстрелов Купянска российскими войсками несколько снизилась благодаря тому, что украинские солдаты ежедневно уничтожают вражескую технику, сообщил глава Купянской городской военно-гражданской администрации.

Война •   •  23808 просмотра
Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация

Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА

Силы противовоздушной обороны в Киевской области сбили российские ударные беспилотники, которые нацелились на жилые дома и объекты критической инфраструктуры, обломки которых безопасно упали за пределами населенных пунктов.

Война •   •  23491 просмотра
Ударные БпЛА врага атаковали объекты жилой и критической инфраструктуры на Киевщине - начальник Киевской ОГА