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В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ

В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 16:59  •  11409 просмотра

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В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.

В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить деловой визит в Армению и Азербайджан. Об этом сообщает издание "Радио Азатутюн", пишет УНН.  

Детали

Источники издания утверждают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится в следующий понедельник, 4 марта. Отмечается, что в таком случае Зеленский также отправится в Азербайджан.

Официально информацию о визите украинского президента МИД Армении комментировать отказалось, но депутаты партии власти "Гражданский договор" в разговоре с "Радио Азатутюн" намекнули, что она соответствует действительности.

Нам все равно, как россия отреагирует или не отреагирует (на визит Зеленского. - ред.)

- сказал один из них, Гагик Мелконян.

Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян19 февраля 2024, 11:29 • 25146 просмотров

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте. 

Журналисты также отметили, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, когда ему задали вопрос относительно президентского визита.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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