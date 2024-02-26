В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ
Киев • УНН
В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.
В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить деловой визит в Армению и Азербайджан. Об этом сообщает издание "Радио Азатутюн", пишет УНН.
Детали
Источники издания утверждают, что визит Зеленского в Армению, скорее всего, состоится в следующий понедельник, 4 марта. Отмечается, что в таком случае Зеленский также отправится в Азербайджан.
Официально информацию о визите украинского президента МИД Армении комментировать отказалось, но депутаты партии власти "Гражданский договор" в разговоре с "Радио Азатутюн" намекнули, что она соответствует действительности.
Нам все равно, как россия отреагирует или не отреагирует (на визит Зеленского. - ред.)
Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян19 февраля 2024, 11:29 • 25146 просмотров
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте.
Журналисты также отметили, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не стал опровергать эту информацию, когда ему задали вопрос относительно президентского визита.
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.
В марте Зеленский может посетить Армению и Азербайджан - СМИ
В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.
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