Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что его страна не союзник рф в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, получивших независимость после распада советского союза. Об этом сообщает Арменпресс, пишет УНН.

Я давно сказал, что Армения не является союзником россии в вопросе Украины, и это наша искренняя позиция. Я впервые об этом говорил два года назад, и нам очень обидно, что мы не можем никак повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - наш дружественный народ, - сказал Пашинян.

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Он отметил, что Армения принимает Алматинскую декларацию, которую приняли, в частности, россия и Украина.

Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением россия, Украина и беларусь решили, что советского союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.