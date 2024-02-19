Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян
Киев • УНН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что его страна не союзник рф в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, получивших независимость после распада советского союза. Об этом сообщает Арменпресс, пишет УНН.
Я давно сказал, что Армения не является союзником россии в вопросе Украины, и это наша искренняя позиция. Я впервые об этом говорил два года назад, и нам очень обидно, что мы не можем никак повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - наш дружественный народ,
Детали
Он отметил, что Армения принимает Алматинскую декларацию, которую приняли, в частности, россия и Украина.
Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением россия, Украина и беларусь решили, что советского союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.
Италия усиливает сотрудничество с Украиной в сфере страхования экспорта от рисков - Минэкономики
Италия усиливает сотрудничество с Украиной в сфере страхования экспортных рисков и привлечения инвестиций.
Уровень недоверия украинцев к телемарафону превысил показатели доверия к нему - КМИС
Впервые опрос показал, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев
ЕС начинает военную операцию в Красном море
ЕС начинает военно-морскую операцию под названием "Aspides" для обеспечения свободы судоходства в Красном море и реагирования на нападения боевиков-хуситов в Йемене.
Есть проблема в боеприпасах, но война переходит в фазу, когда воюют беспилотные средства - Павлюк
Командующий Сухопутных войск Украины заявил, что, хотя боеприпасы являются проблемой, война вступает в фазу, когда беспилотные аппараты воюют и уничтожают около 70% целей.
НБУ продал максимум валюты с начала февраля
На прошлой неделе Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $322,6 млн, что является наибольшим недельным объемом с начала февраля.
Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене
Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.
россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.
Чешские фермеры присоединились к европейским протестам: в Праге затруднено движение
Чешские фермеры протестовали против чешской и европейской аграрной политики, пригнав 500 тракторов в Прагу и нарушив движение транспорта.
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
Бывший заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена в связи с уголовным расследованием, открытым против нее.