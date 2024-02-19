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Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян

Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 11:29  •  12841 просмотра

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что его страна не союзник рф в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, получивших независимость после распада советского союза. Об этом сообщает Арменпресс, пишет УНН.

Я давно сказал, что Армения не является союзником россии в вопросе Украины, и это наша искренняя позиция. Я впервые об этом говорил два года назад, и нам очень обидно, что мы не можем никак повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - наш дружественный народ,

- сказал Пашинян.

Детали

Он отметил, что Армения принимает Алматинскую декларацию, которую приняли, в частности, россия и Украина.

Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением россия, Украина и беларусь решили, что советского союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
nikol-pashinyanНикол Пашинян
indiyaИндия
armeniyaАрмения
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Вірменія не союзник росії у війні проти України - Пашинян
Armenia is not an ally of Russia in the war against Ukraine - Pashinyan
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Армения не союзник россии в войне против Украины - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.

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