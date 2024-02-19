Вірменія не союзник росії у війні проти України - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову наголосив, що його країна не союзник рф у її агресії проти України. Він вважає, що Алматинська декларація є основою для визнання територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду радянського союзу. Про це повідомляє Арменпресс, пише УНН.

Я давно сказав, що Вірменія не є союзником росії в питанні України, і це наша щира позиція. Я вперше про це говорив два роки тому, і нам дуже прикро, що ми не можемо ніяк вплинути на цю ситуацію. Народ України – наш дружній народ, - сказав Пашинян.

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Він зазначив, що Вірменія приймає Алматинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, росія та Україна.

Пашинян нагадав, що Біловезькою угодою росія, Україна і білорусь вирішили, що радянського союзу більше не існує, і вони стають незалежними державами та визнають кордони одна одної.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.