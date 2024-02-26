У березні Зеленський може відвідати Вірменію та Азербайджан - ЗМІ
Київ • УНН
Наступного місяця президент України Володимир Зеленський може здійснити поїздку на Південний Кавказ, під час якої глава держави відвідає Вірменію та Азербайджан.
Наступного місяця президент України Володимир Зеленський може здійснити діловий візит до Вірменії та Азербайджану. Про це повідомляє видання "Радіо Азатутюн", пише УНН.
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Джерела видання стверджують, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться наступного понеділка, 4 березня. Зазначається, що у такому разі Зеленський також вирушить до Азербайджану.
Офіційно інформацію про візит українського президента МЗС Вірменії коментувати відмовилось, але депутати партії влади "Громадянський договір" у розмові з "Радіо Азатутюн" натякнули, що вона відповідає дійсності.
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Раніше УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Вірменії у березні.
Журналісти також відзначили, що тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не став спростувати цю інформацію, коли йому поставили запитання щодо президентського візиту.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.