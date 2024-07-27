Власти Бельгии предъявили обвинения трем уроженцам Чечни в подготовке теракта. Подозреваемые, вероятно, связаны с афганской ячейкой 'Исламского государства' и были задержаны во время масштабной антитеррористической операции.
Власти Бельгии предъявили трем уроженцам Чечни обвинения в финансировании и подготовке теракта на территории королевства. Подозреваемые, вероятно, связаны с «Вилаят Хорасан» - афганской ячейкой террористической группировки «Исламского государства», сообщила в пятницу, 26 июля, бельгийская прокуратура, передает УНН.
Детали
Выходцы из Чечни были задержаны в ходе масштабной антитеррористической операции, которая проводилась одновременно по 14 адресам в девяти бельгийских городах, включая Антверпен, Гент и Льеж.
Согласно заявлению прокуратуры, во время обысков были арестованы семь человек, четверо из них после допроса отпущены на свободу. Подробности о потенциальной цели теракта не разглашаются.
Напомним,
Ранее о задержании двух граждан России по подозрению в поддержке ИГ сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для террористической группировки в Германии и других странах Европы.
Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів на Олімпіаді в Парижі26 июля 2024, 10:44 • 15528 просмотров