Власти Бельгии предъявили трем уроженцам Чечни обвинения в финансировании и подготовке теракта на территории королевства. Подозреваемые, вероятно, связаны с «Вилаят Хорасан» - афганской ячейкой террористической группировки «Исламского государства», сообщила в пятницу, 26 июля, бельгийская прокуратура, передает УНН.

Детали

Выходцы из Чечни были задержаны в ходе масштабной антитеррористической операции, которая проводилась одновременно по 14 адресам в девяти бельгийских городах, включая Антверпен, Гент и Льеж.

Согласно заявлению прокуратуры, во время обысков были арестованы семь человек, четверо из них после допроса отпущены на свободу. Подробности о потенциальной цели теракта не разглашаются.

Напомним,

Ранее о задержании двух граждан России по подозрению в поддержке ИГ сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По версии правоохранителей, мужчины состояли в организации, которая занималась сбором средств для террористической группировки в Германии и других странах Европы.

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