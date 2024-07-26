В четверг, 25 июля, Израиль предупредил Францию о потенциальной угрозе «террористических атак» со стороны поддерживаемых Ираном группировок во время Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

«Кое-кто стремится навредить празднику этого радостного события», - написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац своему французскому коллеге Стефану Сежурне в письме, копия которого попала в СМИ.

Сейчас мы располагаем оценками потенциальных угроз со стороны иранских террористических групп и других террористических организаций осуществить террористические атаки против членов израильской делегации и израильских туристов во время Олимпийских игр - добавил министр.

Чтобы обеспечить безопасность летних Олимпийских игр Франция приняла масштабные меры безопасности. Все израильские спортсмены, участвующие в соревнованиях под круглосуточной личной охраной элитных полицейских сил Франции.

Дополнение

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отклонили просьбу палестинцев запретить Израилю участвовать в Играх в Париже из-за войны в Газе.

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