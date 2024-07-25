Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

Уже 26 июля 2024 года стартуют Летние Олимпийские игры в Париже, на которых 140 украинских спортсменов будут бороться за победу. УНН подготовил истории спортсменов, которые несмотря на войну и сложности тренировки, будут представлять Украину на Олимпийских Играх.

Летние Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа.

На этот раз церемония открытия состоится не на стадионе, а на реке Сена, которую парижские власти специально очистили для этого события. Делегации стран-участниц будут плыть на отдельных лодках. Маршрут протяженностью 6 км будет пролегать вдоль городских улиц до площади Трокадеро, где будет проходить торжественная часть. Это первый случай проведения церемонии открытия Олимпийских игр на воде.

Украинских спортсменов на играх будет 140.

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Спорт и война

Среди легкоатлетов Украину будет представлять Анна Рыжикова из Днепра, наставник которой погиб от российской ракеты - тренер Валентин Вознюк руководил днепропетровской спортивной школой.

"Он всегда был очень веселым, счастливым человеком, который делал все, чтобы дети приходили, радовались и оставались", - вспоминает Рыжикова.

От этой же ракеты погиб украинский боксер, заслуженный тренер Украины Михаил Кореновский.

Невосполнимую потерю от войны понесла атлетка Екатерина Табашник (прыжки в высоту) - в августе 2022 года в результате артиллерийского обстрела Харькова погибла мать спортсменки. Табашник посвятила своей маме завоеванную бронзовую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении.

А вот прыгун в высоту Андрей Проценко с Херсонщины месяц находился в оккупации. Несмотря на это спортсмен продолжал тренировки.

"Первое время, я смотрел новости и ничего не делал. Но потом понял, что нужно себя отвлекать", - рассказывает Андрей Проценко.

В оккупации Андрей тренировался в "полевых" условиях. Он самостоятельно делал себе спортивный инвентарь из подручных средств. Разровнял на огороде 100-метровую дорожку - там бегал. Из колес сделал штангу, из металлических прутьев изготовил барьеры, и так тренировался.

Обладательница пяти медалей Олимпийских игр в пулевой стрельбе Елена Костевич, которая в этом году тоже будет соревноваться на Олимпиаде, родом из Чернигова. Начало полномасштабной войны она встретила на сборах в Австрии. Однако сердцем и мыслями она была в родном городе.

Я почти каждый день общалась со всеми своими друзьями, родственниками. Когда это было возможно. Связь была непостоянной. И где-то неделю было совсем плохо со связью. Как раз когда я была на чемпионате Европы, то не было связи, я не знала, что там происходит, только читала в новостях где упала та или иная бомба, пыталась по фото понять, куда она прилетела. (...) Очень нервно было. Неосведомленность, когда не знаешь, что происходит. Были мысли совсем не о соревнованиях. Все мысли были только там. Такое напряжение было, что я потом приехала и неделю отходила. Когда уже восстановилась связь, когда поняла, что все в порядке с родными. Могу поделиться своим горем. Моя свекровь не выдержала этого. Она находилась там все время. Думаю, эти военные действия очень сильно ударили по ее здоровью. У каждого своя история. У каждого свое горе - рассказала спортсменка в интервью

Чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа потерял дом.

"Когда началась война, в мой дом в Николаеве попал снаряд. Мне повезло, потому что меня там не было, а отец поехал к другу. Если бы он был в доме, он бы просто умер. Это странно и тяжело, потому что вы не можете планировать будущее, но это так и есть", - рассказал Середа.

Татьяна Сова, одна из украинских борцов, которая будет представлять Украину на Олимпийских играх 2024. Хотя спортсменка родом из Полтавщины, но представлять она будет Херсонскую область. Атлетка говорит, что война изменила ее жизнь.

За это время у меня кардинально изменилась жизнь. Раньше я жила в Броварах, была замужем. Сейчас же развелась и переехала во Львов. Полностью все изменилось для меня. Знаю, что в Херсоне уничтожили базу ШВСМ, где мы постоянно находились. Многие знакомые оттуда переехали в другие города Украины или за границу рассказала она в интервью Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Впервые в этом году на Олимпийских Играх будет представлен новый вид спорта "брейкинг". Украина также будет представлена в этом виде спорта, ведь получила три лицензии. Одной из трех участников стала Екатерина Павленко из Харькова. До начала полномасштабной войны она проживала в США.

"Я полностью потеряла себя, потеряла всякую мотивацию, не имея возможности видеть свою семью, которая оказалась в крайне опасной ситуации из-за войны, и едва имела возможность помочь им финансово. По той же причине я не могла участвовать в соревнованиях по всему миру", - написала она в своем Instagram.

Также в команду по брейкингу вошли: Анна Пономаренко и Олег Кузнецов.

Из секции бокса в Украине есть три спортсмена, один из них Абдураимов Айдер из Харькова, для него это будет дебют.

"Сложная подготовка была. Но поэтому я и готов, потому что она сложная. Есть такая поговорка "трудно в учебе - легко в бою. Я спокоен. Не думаю об этом. Возможно, это пока, когда приеду, будет иначе, потому что там другая атмосфера, но пока так. На Олимпийские игры трудно попасть, еще труднее взять медаль. Это не каждому дается. Думаю, что легко никому не будет", - сказал Айдер в интервью Суспільному.

В этом году Украину на тяжелой атлетике представит только Конотоп Камила - трехкратная абсолютная чемпионка Европы по тяжелой атлетике, которая представляет Харьковскую область.

Она участвовала в Олимпийских играх-2020, на которых вошла в топ-5.

Что касается синхронного плавания то на Олимпийских играх будут выступать сестры Владислава и Марина Алексеевы из Харькова. Они многократные чемпионки мира и бронзовые призеры Олимпиады в Токио по артистическому плаванию.

"Мы живем в Харькове - это наш родной дом. Он за первые дни войны пострадал больше всех других городов. Тренироваться было невозможно, поэтому мы вместе с командой приняли решение поехать на полгода в Италию, чтобы продолжить тренировки", - говорят Алексеевы в эфире телемарафона.

Они рассказывают, что сначала мотивации не было, но после того, как уже все пришли в себя и поговорили с тренером и было принято решение продолжить заниматься.

"Мы должны представлять Украину, у нас соревнования, мы должны делать свое дело - показывать, что Украина есть! Наш дом разрушили, бассейн разрушили и мы без родителей", - добавили они.

Плавчины говорят, что имеют огромную злость на россиян и искренне не понимают от чего их "спасают".

По прыжкам в воду украинские спортсмены получили 9 лицензий, среди них есть армейский спортсмен, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион и призер Украины Олег Колодий и его жена чемпионка Европы по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина, заслуженный мастер спорта Украины - Анна Письменская, которые будут представлять Луганскую область. Анна активно выступала против участия российской команды в Олимпиаде.

На Олимпийских играх по теннису Украину представит и всемирно известная Элина Свитолина - Первая ракетка Украины по теннису.

"Нужно отдаваться на 100% тому труду, который ты делаешь каждый день для профессионального спорта. Это тяжело. Это для всех спортсменов, для каждого из нас, для каждого украинца очень трудно. Я всегда напоминаю себе, что у нас есть девушки и ребята, которые защищают нашу страну на фронте, им в десять раз тяжелее. Играя где-то - это для меня шанс проявить себя, как украинку, чтобы люди смотрели и болели за меня, болели за Украину. Каждый раз, когда я выхожу, я представляю не только себя, но и свою страну. И для меня очень важно получать эти маленькие победы, но, видимо, они и большие. Хочу, чтобы каждый день был наполнен приятными моментами для нашей страны.", - сказала Свитолина в интервью NV.

Также на Олимпийских играх будет и Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, которая за свою спортивную карьеру выиграла четыре олимпийские медали, 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

В июле 2023 года Харлан стала первой украинской спортсменкой, которая сошлась в поединке с россиянкой. После победу над соперницей Харлан отказалась пожать той руку. Это чуть не стоило украинской спортсменке участия в Олимпиаде.

Также в этом году на Олимпийских играх впервые принимает участие украинская сборная по футболу. Удалось это по результатам выступлений на молодежном чемпионате Европы, где украинцы дошли до полуфинала.

"Впервые, за всю историю независимости Украины, на Олимпийские игры попала команда по футболу. Надеемся, что будет сильная команда, ведь для нас очень важно, чтобы наши клубы отдали своих лучших футболистов", - говорит президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

Главный тренер футбольной команды - Руслан Ротань. 24 июля Украина сыграла первый матч со сборной Ирака - украинцы уступили со счетом 2:1. Во втором и третьем турах наши футболисты встретятся со сборными Марокко и Аргентины.

Всего 140 украинских спортсменов получили 124 лицензии на участие в Олимпийских играх

Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек.

Это не только спортсмены, но и тренеры и вспомогательный персонал, в частности:

140 атлетов и атлеток;

12 спарринг-партнеров и альтернативных спортсменов;

95 тренеров;

24 врачей, массажистов и других специалистов;

4 водителя;

16 членов штаба национальной сборной команды Украины;

6 специалистов по административно-техническому и экипировочному обеспечению.

Национальный олимпийский комитет определил состав национальной сборной на основе рекомендаций национальных федераций олимпийских видов спорта и в соответствии с квалификационными критериями.

В составе украинской сборной больше всего представителей от легкой атлетики - 25 атлетов. Также команду будут представлять 18 футболистов и по 9 спортсменов в таких дисциплинах как прыжки в воду, гребля и борьба.

Полный перечень украинской делегации на Олимпиаде-2024 можно узнать здесь.