Бельгийская полиция задержала 7 человек, подозреваемых в планировании теракта. Проведено 14 обысков в разных городах страны, подозреваемых обвиняют в терроризме и его финансировании.
Бельгийские правоохранители задержали семь человек в рамках расследования дела о планировании совершения теракта в стране. Как передает УНН, об этом сообщает VRT.
Детали
В федеральной прокуратуре заявили о проведении 14 обысков по всей стране, в частности, в Антверпене, Льеже, Кортрейке и Генте.
В результате операции были задержаны семь человек. Сейчас следственный судья будет решать вопрос об избрании им меры пресечения.
Отмечается, что правоохранители подозревают задержанных в участии в деятельности террористической группировки, финансировании терроризма и подготовке теракта.
По данным прокуратуры, конкретное место теракта еще не было определено группировкой.
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