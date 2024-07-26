Бельгийские правоохранители задержали семь человек в рамках расследования дела о планировании совершения теракта в стране. Как передает УНН, об этом сообщает VRT.

Детали

В федеральной прокуратуре заявили о проведении 14 обысков по всей стране, в частности, в Антверпене, Льеже, Кортрейке и Генте.

В результате операции были задержаны семь человек. Сейчас следственный судья будет решать вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что правоохранители подозревают задержанных в участии в деятельности террористической группировки, финансировании терроризма и подготовке теракта.

По данным прокуратуры, конкретное место теракта еще не было определено группировкой.

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