Киев • УНН
Международный олимпийский комитет единогласно проголосовал за создание Олимпийских игр по киберспорту. МОК начнет работу по выбору города, даты и процесса квалификации для игроков, чтобы привлечь внимание 'цифрового поколения'.
Международный олимпийский комитет единогласно проголосовал за создание первых в истории Олимпийских игр по киберспорту. Об этом пишет УНН со ссылкой на МОК.
Детали
Это действительно новая эра для МОК. Мы идем в ногу с темпами цифровой революции. Мои дорогие друзья и коллеги, своим голосованием вы создали Олимпийские киберспортивные игры
МОК немедленно начнет работу по выбору города и места соревнований, выберет дату, определит процесс квалификации для игроков и другие подробности.
По словам Томаса Баха, Олимпийские игры по киберспорту должны привлечь внимание нынешнего "цифрового поколения", чтобы оставаться актуальными для молодежи.
Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла у фіналі PGL CS2 Major Copenhagen 202431 марта 2024, 21:46 • 32496 просмотров