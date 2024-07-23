Международный олимпийский комитет единогласно проголосовал за создание первых в истории Олимпийских игр по киберспорту. Об этом пишет УНН со ссылкой на МОК.

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Это действительно новая эра для МОК. Мы идем в ногу с темпами цифровой революции. Мои дорогие друзья и коллеги, своим голосованием вы создали Олимпийские киберспортивные игры - заявил глава МОК Томас Бах.

МОК немедленно начнет работу по выбору города и места соревнований, выберет дату, определит процесс квалификации для игроков и другие подробности.

По словам Томаса Баха, Олимпийские игры по киберспорту должны привлечь внимание нынешнего "цифрового поколения", чтобы оставаться актуальными для молодежи.

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