Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 2024

Впервые в истории CS2 украинская команда NAVI одержала победу над FaZe Clan на турнире PGL Major 2024. Об этом сообщает NAVI, передает УНН.

Детали

Сегодня в знаковом финале PGL Major Copenhagen в Дании украинская киберспортивная команда NAVI CS2 одержала победу, выиграв гранд-финал против FaZe Clan со счетом 2:1.

Победный поход NAVI начался с дебюта, когда они одолели "Монгольцев" на карте "Мираж". После этого они продолжили свою победную серию, побеждая G2 и других соперников.

В полуфинале NAVI противостояли G2, где после напряженного поединка они одержали победу и обеспечили себе место в финале.

В финальном противостоянии NAVI смогли переиграть FaZe Clan, выиграв две из трех карт, и стать чемпионами турнира.

Этот турнир стал первым крупным событием для NAVI после подписания контракта с тремя европейскими игроками CS2. Они не только подтвердили свою силу, но и получили главный приз в размере 500 000 долларов США.

Следующим вызовом для NAVI станет ESL Pro League S19, который пройдет с 23 апреля по 12 мая на Мальте.

Добавим

Во время украинской трансляции на Maincast матча Navi на турнире зрителями было собрано более 5,6 миллиона гривен на нужды бригады НГУ "АЗОВ".

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