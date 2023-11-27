Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET
Киев • УНН
FAVBET сотрудничает с украинскими звездами киберспорта
Компания FAVBET продолжает развитие киберспортивного направления и объявила о начале сотрудничества с четырьмя украинскими звездами Counter Strike и Dota 2, чьи имена хорошо известны тысячам фанов не только в Украине, но и далеко за ее пределами, передает УНН.
Начиная с октября, к FAVBET присоединились:
Александр "Petr1k" Петрик – популярный блоггер, комментатор и один из самых влиятельных украинских аналитиков CS:GO и CS2. В начале своего пути в киберспорте Александр проводил небольшие интервью с профессиональными игроками своего YouTube-канала и сайта Gameinside.ua.
В январе 2016 Александра пригласили в роли интервьюера на международный киберспортивный турнир StarLadder в Минске. Из-за непредвиденных обстоятельств аналитическая студия турнира осталась без одного участника, и Petr1k взял эту роль на себя. Молодому аналитику удалось проявить свой талант в выражении мнений и глубоком понимании игры, и в результате его пригласили присоединиться к StarLadder CS:GO в качестве штатного аналитика. Сейчас Александр развивает собственный Ютуб-канал из более чем 200 тыс. подписчиков.
Арсений "ceh9", Триноженко – легендарный украинский игрок Counter-Strike участник золотого состава Natus Vincere (Na'Vi). С Na'Vi он одержал многочисленные победы на самых престижных турнирах мира, включая Electronic Sports World Cup, World Cyber Games, DreamHack и Intel Extreme Masters. Сейчас Арсений является успешным стримером с многотысячной аудиторией, оставаясь одной из самых влиятельных фигур в Counter-Strike для нового поколения фанатов и игроков.
Александр "XBOCT" Дашкевич - выдающийся мировой популярность киберспортсмен, играя в Dota 2. XBOCT начал свою профессиональную карьеру в мире киберспорта еще в Defense of the Ancients и быстро стал известен благодаря своему исключительному мастерству. В 2010 году Александр получил приглашение стать игроком новосозданной команды Natus Vincere, а уже в следующем вместе с Na'Vi стал участником первого турнира The International в дисциплине Dota 2. Команда без особых проблем прошла по верхней сетке турнира и стала первым победителем The International. Вне игры XBOCT известен своим активным участием в социальных сетях и других сообществах, где он общается со своими поклонниками, делится впечатлениями от игры и новостями киберспорта.
"Мы рады приветствовать в команде FAVBET людей, объединивших вокруг своего таланта сотни тысяч киберспортивных фанатов в Украине и за рубежом. Это важный шаг для нашего бренда, который придаст энергии украинскому киберспорту и скоро трансформируется в интересные проекты и интеграции. Итак, оставайтесь внутри игры и следите за анонсами", - прокомментировали в FAVBET.
Подписание соглашений с новыми бренд-посольствами продолжает последовательную работу FAVBET по усилению позиций в украинском киберспорте. Сегодня компания также является генеральным спонсором киберспортивной организации Monte, которая, несмотря на свою короткую историю, уже успела войти в число лучших мировых команд CS:GO, а сейчас продолжает успешные выступления в CS2.
Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT - новые бренд-послы FAVBET
FAVBET сотрудничает с украинскими звездами киберспорта.
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