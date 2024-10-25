Війна з картелями у Мексиці: поліцейських поранено через вибух замінованого авто, 16 бойовиків застрелили
Київ • УНН
У штаті Герреро в результаті сутичок між силами безпеки та злочинцями загинуло 16 осіб. У штаті Гуанахуато вибухи замінованих автомобілів поранили трьох поліцейських та пошкодили будівлі.
На тлі ескалації насильства з боку картелів в Мексиці вбито 16 бойовиків, 3 поліцейських поранено в результаті вибуху замінованого автомобіля. Про це повідомило агентство Associated Press, пише УНН.
Деталі
У південному штаті Мексики Герреро, що потерпає від насильства, в результаті численних сутичок між мексиканськими силами безпеки та ймовірними злочинцями у четвер загинуло щонайменше 16 осіб. Того самого дня в результаті вибуху замінованого автомобіля, залишеного біля поліцейської дільниці на заході Мексики, було поранено трьох офіцерів поліції.
Перша перестрілка сталася в місті Текпан-де-Галеана, поблизу тихоокеанського узбережжя, де двоє людей загинули і ще четверо отримали поранення. Пізніше сили безпеки вступили в бій зі злочинною групою, яка напала на військову базу в тому ж районі, вбивши 14 бойовиків.
Також у четвер у штаті Гуанахуато біля поліцейської дільниці вибухнула замінована автівка, в результаті чого троє поліцейських отримали поранення. Вибух пошкодив поліцейську дільницю, чотири будинки і кілька житлових будинків, але постраждали лише співробітники поліції, повідомили в департаменті.
Влада повідомила, що ще один вибух, ймовірно, другий замінований автомобіль, стався в сусідньому місті Єрекуаро. Хоча ніхто не постраждав, сили другого вибуху було достатньо, щоб зірвати черепичний дах з будівлі, почорнити фасади навколишніх магазинів і підпалити поліцейський патрульний пікап.
Майже одночасні напади в двох різних містах, розташованих приблизно за півгодини їзди одне від одного, вказують на причетність наркокартелів, які роками ведуть криваві бої за територію в Гуанахуато.
Чиновники кажуть, що насильство в штаті пов'язане з конфліктом між місцевою бандою Санта-Роза-де-Ліма і картелем Халіско "Нове покоління", одним з найпотужніших у всій Мексиці.
Губернатор штату Лівія Гарсія повідомила, що розпочалася повітряна і наземна операція за участю сил державної безпеки для підтримки муніципальної поліції.
Контекст
У Мексиці сталося понад 450 тис. вбивств, пов'язаних з наркотиками, з тих пір, як уряд почав використовувати армію для боротьби з картелями в 2006 році.
Президент Клаудія Шейнбаум, яка вступила на посаду 1 жовтня, пообіцяла продовжити стратегію свого попередника та використовувати соціальну політику для боротьби зі злочинністю в її корінні, а також краще використовувати розвідку.
Додамо
У північно-західному регіонах, оплоті картелю Сіналоа, також спостерігається сплеск насильства після липневого арешту в США наркобарона Ісмаеля "Ель Майо" Замбади. Минулого місяця він не визнав себе винним у справі про торгівлю наркотиками в США, в якій його звинувачують в участі у змові з метою вбивства і замовленні тортур.
У понеділок мексиканські війська застрелили 19 підозрюваних членів картелю Сіналоа після того, як на них напали.
Мексика пов'язує викрадення наркобоса Майо Самбади зі звільненням наркоторговця Овідіо Гусмана у США30.08.24, 10:14 • 11788 переглядiв