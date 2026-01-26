Кровавая бойня после футбольного матча в Мексике: неизвестные расстреляли 11 человек, 12 ранили
Киев • УНН
В городе Саламанка, что в Мексике, вооруженные нападавшие открыли огонь по людям после футбольного матча, убив 11 и ранив 12 человек, включая женщину и ребенка. Власти штата Гуанахуато начали расследование, мэр города назвал нападение "жалким и подлым".
В мексиканском городе Саламанка группа вооруженных нападавших открыла огонь по людям сразу после футбольного матча, в результате чего погибло 11 человек, еще 12 ранены. Власти штата Гуанахуато начали масштабное расследование трагедии, пытаясь установить мотивы этого жестокого преступления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Нападение произошло во время общественного мероприятия, когда на стадионе еще находилось много зрителей. Кроме погибших, еще 12 человек получили ранения, среди которых официально подтверждено наличие женщины и ребенка. Мэр города Сесар Прието назвал это нападение "жалким и подлым", подчеркнув, что инцидент стал свидетельством глубокого социального срыва в регионе.
Этот инцидент усиливает волну насилия, которую мы, к сожалению, переживаем в штате, и особенно в Саламанке
По его словам, ситуация остается напряженной из-за постоянных попыток картелей диктовать свои условия местному самоуправлению.
К сожалению, преступные группировки пытаются подчинить власть, чего им не удастся
Усиление мер безопасности и поиск убийц
Сейчас прокуратура штата Гуанахуато, который считается одним из самых опасных в стране, координирует действия муниципальных и федеральных органов власти для защиты жителей. Основные усилия сосредоточены на патрулировании района и преследовании нападавших, которые скрылись с места происшествия.
Прието выразил уверенность, что правоохранителям удастся установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.
Виновные будут найдены
Власти призывают граждан к бдительности, пока в Саламанке продолжается операция по поиску предполагаемых преступников.
