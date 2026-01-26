$43.140.03
Эксклюзив
08:52 • 3542 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 7854 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 19508 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 30049 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 26778 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24796 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20653 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 18019 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16771 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16684 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Кровавая бойня после футбольного матча в Мексике: неизвестные расстреляли 11 человек, 12 ранили

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В городе Саламанка, что в Мексике, вооруженные нападавшие открыли огонь по людям после футбольного матча, убив 11 и ранив 12 человек, включая женщину и ребенка. Власти штата Гуанахуато начали расследование, мэр города назвал нападение "жалким и подлым".

Кровавая бойня после футбольного матча в Мексике: неизвестные расстреляли 11 человек, 12 ранили

В мексиканском городе Саламанка группа вооруженных нападавших открыла огонь по людям сразу после футбольного матча, в результате чего погибло 11 человек, еще 12 ранены. Власти штата Гуанахуато начали масштабное расследование трагедии, пытаясь установить мотивы этого жестокого преступления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нападение произошло во время общественного мероприятия, когда на стадионе еще находилось много зрителей. Кроме погибших, еще 12 человек получили ранения, среди которых официально подтверждено наличие женщины и ребенка. Мэр города Сесар Прието назвал это нападение "жалким и подлым", подчеркнув, что инцидент стал свидетельством глубокого социального срыва в регионе.

Теракт в сирийской мечети Хомса: восемь погибших и десятки раненых в результате взрыва26.12.25, 15:43 • 3147 просмотров

Этот инцидент усиливает волну насилия, которую мы, к сожалению, переживаем в штате, и особенно в Саламанке

– отметил глава города.

По его словам, ситуация остается напряженной из-за постоянных попыток картелей диктовать свои условия местному самоуправлению.

К сожалению, преступные группировки пытаются подчинить власть, чего им не удастся

– добавил мэр.

Усиление мер безопасности и поиск убийц

Сейчас прокуратура штата Гуанахуато, который считается одним из самых опасных в стране, координирует действия муниципальных и федеральных органов власти для защиты жителей. Основные усилия сосредоточены на патрулировании района и преследовании нападавших, которые скрылись с места происшествия.

Прието выразил уверенность, что правоохранителям удастся установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Виновные будут найдены

– подчеркнул он в своем обращении.

Власти призывают граждан к бдительности, пока в Саламанке продолжается операция по поиску предполагаемых преступников. 

В Турции задержаны 357 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству" после смертоносной перестрелки30.12.25, 13:12 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Гуанахуато
Мексика