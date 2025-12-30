В Турции задержаны 357 подозреваемых в причастности к "Исламскому государству" после смертоносной перестрелки
Турецкая полиция задержала 357 подозреваемых в рамках общенациональной операции против Исламского государства через день после того, как трое полицейских и шесть боевиков были убиты в перестрелке на северо-западе страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации издания, министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что власти провели рейды в 21 провинции по всей стране.
Так же, как мы никогда не давали возможности тем, кто пытается поставить эту страну на колени терроризмом, мы никогда не дадим им возможности и в будущем
Ранее прокуратура Стамбула заявила, что полиция провела обыски по 114 адресам в Стамбуле и двух других провинциях, и были изъяты различные цифровые материалы и документы.
В понедельник полиция вступила в столкновение с боевиками во время восьмичасовой осады дома в городе Ялова, на побережье Мраморного моря к югу от Стамбула, через неделю после того, как более 100 подозреваемых членов ИГИЛ были задержаны в связи с вероятными планами осуществления терактов на Рождество и Новый год. Восемь полицейских и еще один сотрудник сил безопасности получили ранения во время рейда на этом объекте, который был одним из более чем 100 адресов, на которые власти направили свою мишень в понедельник
В этом году Турция усилила операции против подозреваемых боевиков ИГИЛ, поскольку эта группировка возвращается к мировой популярности.
Семеро турецких полицейских получили ранения во время операции против ИГИЛ в Ялове, когда их подразделение попало под обстрел. Власти приостановили занятия в пяти школах и ввели запрет на вещание относительно инцидента.