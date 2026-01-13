Під час російської атаки на Одесу пошкодили консульство Польщі - МЗС
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Одесу 13 січня пошкоджено будівлю консульства Польщі. Жоден зі співробітників дипломатичної установи не постраждав.
Внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 13 січня було пошкоджене польське консульство. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Республіки Польща в Одесі, однак жоден зі співробітників дипломатичної установи не зазнав поранень.
"Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні", - написав Вевюр.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки російських окупантів 13 січня в Одесі постраждали 5 людей. Пожежі виникли в новобудові, фітнес-центрі, ліцеї та гаражі, пошкоджено фасади будинків, дитсадка та автомобілі.