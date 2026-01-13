Во время российской атаки на Одессу повредили консульство Польши - МИД
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Одессу 13 января повреждено здание консульства Польши. Ни один из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено польское консульство. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждено здание консульства Республики Польша в Одессе, однако ни один из сотрудников дипломатического учреждения не получил ранений.
"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.
Напомним
В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Пожары возникли в новостройке, фитнес-центре, лицее и гараже, повреждены фасады домов, детского сада и автомобили.