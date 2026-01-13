Во время российской атаки на Одессу повредили консульство Польши - МИД

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 5190 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 10104 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 16540 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 17046 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 21710 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31275 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48171 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35806 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33977 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60306 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило13 января, 06:39 • 5444 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 6748 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 19518 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 22110 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 5122 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 16540 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 22167 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60306 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 54937 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 60471 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 968 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 44926 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39351 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44484 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46246 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Во время российской атаки на Одессу повредили консульство Польши - МИД

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В результате ночной атаки на Одессу 13 января повреждено здание консульства Польши. Ни один из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

Во время российской атаки на Одессу повредили консульство Польши - МИД

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено польское консульство. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждено здание консульства Республики Польша в Одессе, однако ни один из сотрудников дипломатического учреждения не получил ранений.

"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.

Напомним

В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Пожары возникли в новостройке, фитнес-центре, лицее и гараже, повреждены фасады домов, детского сада и автомобили.

Ольга Розгон

Война в Украине
Недвижимость
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Украина
Одесса
Польша