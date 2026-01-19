Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 966 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 2926 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22798 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 44124 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 36271 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 70243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102808 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46757 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56156 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59708 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 11224 просмотра
Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters18 января, 23:03 • 5792 просмотра
США тайно собирали данные о военных объектах Гренландии, минуя Данию - СМИ19 января, 00:46 • 4848 просмотра
В Нью-Йорке появился мурал, посвященный погибшей украинской беженке Ирине ЗаруцкойPhoto02:25 • 3332 просмотра
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT03:32 • 3994 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 46310 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 84774 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 51315 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 81873 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 110370 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Марк Рютте
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Польша
Реклама
УНН Lite
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 472 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17469 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 30275 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 27137 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24980 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Facebook

Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Харькове зафиксирована серия вражеских ударов по Слободскому району. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову

В Харькове зафиксирована серия вражеских ударов, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

По предварительной информации, враг нанес удар по Слободскому району Харькова

- написал Синегубов.

А потом добавил: "Очередной удар по Слободскому району Харькова".

Несколько ударов врага по городу подтвердил и мэр Игорь Терехов: "Зафиксирован вражеский удар по Слободскому району города", добавив впоследствии: "Еще один удар по Харькову", а затем: "Враг продолжает обстрел города - еще зафиксированы прилеты".

126 из 145 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной19.01.26, 08:39 • 1872 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков