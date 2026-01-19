Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову
Киев • УНН
В Харькове зафиксирована серия вражеских ударов по Слободскому району. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
В Харькове зафиксирована серия вражеских ударов, сообщили в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
По предварительной информации, враг нанес удар по Слободскому району Харькова
А потом добавил: "Очередной удар по Слободскому району Харькова".
Несколько ударов врага по городу подтвердил и мэр Игорь Терехов: "Зафиксирован вражеский удар по Слободскому району города", добавив впоследствии: "Еще один удар по Харькову", а затем: "Враг продолжает обстрел города - еще зафиксированы прилеты".
