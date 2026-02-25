Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства

$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 6998 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 9054 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 11178 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 18802 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 18765 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23196 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21173 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18746 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22820 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29456 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 18886 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 19289 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 6166 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 11950 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 12314 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 45132 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 55170 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 72751 просмотра
Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства

Киев • УНН

 • 330 просмотра

42-летняя дочь актера Мартина Шорта, Кэтрин Хартли Шорт, умерла от огнестрельного ранения. Ее смерть признана самоубийством.

Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства

Канадско-американский актер и комик Мартин Шорт переживает личную потерю — умерла его старшая дочь Кэтрин Хартли Шорт. Ей было 42 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

По имеющейся информации, женщину обнаружили без признаков жизни в собственном доме в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. По данным TMZ и правоохранительных органов, ее смерть была признана самоубийством, и произошло это из-за огнестрельного ранения. Впоследствии семья официально подтвердила трагедию и попросила общественность и медиа уважать их право на приватность в период траура.

В заявлении близких отмечается, что Кэтрин запомнится родным и друзьям как человек, который дарил окружающим тепло, поддержку и радость.

Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии19.02.26, 14:39 • 8201 просмотр

Кэтрин была первенцем актера и его жены — канадской актрисы Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году после онкологического заболевания. Она получила образование в Нью-Йоркском университете и Университете Южной Калифорнии, а затем работала социальным работником в Лос-Анджелесе.

Также Кэтрин участвовала в благотворительных инициативах организации Bring Change To Mind, занимающейся повышением осведомленности о психическом здоровье и борьбой со стигматизацией таких проблем.

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28.01.26, 14:30 • 22995 просмотров

Несмотря на известность отца, она не стремилась к публичности и лишь изредка появлялась вместе с ним на мероприятиях. В последний раз ее замечали в начале 2020 года возле ресторана Craig's в Западном Голливуде.

Сейчас у Мартина Шорта запланированы совместные выступления с комиком Стивом Мартином, однако часть мероприятий перенесли, а информация о дальнейших изменениях в гастрольном графике уточняется.

Звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня»: актер Роберт Дюваль умер на 96-м году жизни16.02.26, 20:32 • 6277 просмотров

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира