Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства
Киев • УНН
42-летняя дочь актера Мартина Шорта, Кэтрин Хартли Шорт, умерла от огнестрельного ранения. Ее смерть признана самоубийством.
Канадско-американский актер и комик Мартин Шорт переживает личную потерю — умерла его старшая дочь Кэтрин Хартли Шорт. Ей было 42 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Детали
По имеющейся информации, женщину обнаружили без признаков жизни в собственном доме в районе Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. По данным TMZ и правоохранительных органов, ее смерть была признана самоубийством, и произошло это из-за огнестрельного ранения. Впоследствии семья официально подтвердила трагедию и попросила общественность и медиа уважать их право на приватность в период траура.
В заявлении близких отмечается, что Кэтрин запомнится родным и друзьям как человек, который дарил окружающим тепло, поддержку и радость.
Кэтрин была первенцем актера и его жены — канадской актрисы Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году после онкологического заболевания. Она получила образование в Нью-Йоркском университете и Университете Южной Калифорнии, а затем работала социальным работником в Лос-Анджелесе.
Также Кэтрин участвовала в благотворительных инициативах организации Bring Change To Mind, занимающейся повышением осведомленности о психическом здоровье и борьбой со стигматизацией таких проблем.
Несмотря на известность отца, она не стремилась к публичности и лишь изредка появлялась вместе с ним на мероприятиях. В последний раз ее замечали в начале 2020 года возле ресторана Craig's в Западном Голливуде.
Сейчас у Мартина Шорта запланированы совместные выступления с комиком Стивом Мартином, однако часть мероприятий перенесли, а информация о дальнейших изменениях в гастрольном графике уточняется.
