Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери

28 января печальная новость облетела украинское актерское сообщество. В иной мир отошла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко. О смерти 70-летней актрисы сообщает УНН со ссылкой на Facebook ее сына Владимира Крыжановского.

Итак, по словам сына знаменитости, Тамара Александровна боролась с тяжелой болезнью. В частности, известно, что в прошлом году актрисе поставили диагноз рак головного мозга. Из-за того, что опухоль была расположена так, что операция была невозможна, состояние артистки стремительно ухудшалось.

Сын артистки в своих соцсетях отметил, что мама умерла через два года, как из жизни ушел папа – муж Татьяны Плашенко. Мужчина пишет, что актриса будто потеряла желание жить.

Мама ушла за горизонт… После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее". Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую, и химиотерапию, но все оказалось напрасно. Она угасала с каждым днем. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам - пишет сын Владимир.

Тамара Плашенко посвятила свою жизнь служению театру. Она была одной из ведущих актрис Киевского драматического театра на Подоле, на сцене которого работала с 1987 года. Последний спектакль артистка сыграла в мае 2025 года.

