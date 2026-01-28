$42.960.17
11:48 • 3512 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 11362 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 16907 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 17650 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 19326 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 24275 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 42317 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 56313 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42275 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 71938 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко умерла в возрасте 70 лет от рака головного мозга. Ее сын Владимир Крыжановский сообщил, что болезнь была неизлечимой.

Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери

28 января печальная новость облетела украинское актерское сообщество. В иной мир отошла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко. О смерти 70-летней актрисы сообщает УНН со ссылкой на Facebook ее сына Владимира Крыжановского.

Итак, по словам сына знаменитости, Тамара Александровна боролась с тяжелой болезнью. В частности, известно, что в прошлом году актрисе поставили диагноз рак головного мозга. Из-за того, что опухоль была расположена так, что операция была невозможна, состояние артистки стремительно ухудшалось.

Сын артистки в своих соцсетях отметил, что мама умерла через два года, как из жизни ушел папа – муж Татьяны Плашенко. Мужчина пишет, что актриса будто потеряла желание жить.

Мама ушла за горизонт… После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно потеряла желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-то другое так и не смогли заменить его для нее". Конечно, мы попробовали все возможное. Конечно, мы были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую, и химиотерапию, но все оказалось напрасно. Она угасала с каждым днем. Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам

- пишет сын Владимир.

Дополнение

Тамара Плашенко посвятила свою жизнь служению театру. Она была одной из ведущих актрис Киевского драматического театра на Подоле, на сцене которого работала с 1987 года. Последний спектакль артистка сыграла в мае 2025 года.

Станислав Кармазин

