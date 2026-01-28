Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері

28 січня сумна звістка облетіла українську акторську спільноту. В інший світ відійшла заслужена артистка України Тамара Плашенко. Про смерть 70-річної акторки повідомляє УНН з посиланням на Facebook її сина Володимира Крижанівського.

Отож, за словами сина знаменитості Тамара Олександра боролася з тяжкою хворобою. Зокрема, відомо що у минулому році акторці поставили діагноз рак головного мозку. Через те, що пухлина була розташована так, що операція була неможливою, стан артистки стрімко погіршувався.

Син артистки у своїх соцмережах зазначив, що мама померла через два роки, як з життя пішов тато – чоловік Тетяни Плашенко. Чоловік пише, що акторка ніби втратила бажання жити.

Мама пішла за обрій…Після того, як батько раптово помер два роки тому, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї". Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву і хіміотерапію, але все виявилось марно. Вона згасала з кожним днем. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам