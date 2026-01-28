$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 10754 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 16343 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 17119 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 18915 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 24064 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 42080 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56240 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42226 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 71403 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Публікації
Ексклюзиви
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Заслужена артистка України Тамара Плашенко померла у віці 70 років від раку головного мозку. Її син Володимир Крижанівський повідомив, що хвороба була невиліковною.

Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері

28 січня сумна звістка облетіла українську акторську спільноту. В інший світ відійшла заслужена артистка України Тамара Плашенко. Про смерть 70-річної акторки повідомляє УНН з посиланням на Facebook її сина Володимира Крижанівського.

Отож, за словами сина знаменитості Тамара Олександра боролася з тяжкою хворобою. Зокрема, відомо що у минулому році акторці поставили діагноз рак головного мозку. Через те, що пухлина була розташована так, що операція була неможливою, стан артистки стрімко погіршувався.

Син артистки у своїх соцмережах зазначив, що мама померла через два роки, як з життя пішов тато – чоловік Тетяни Плашенко. Чоловік пише, що акторка ніби втратила бажання жити.

Мама пішла за обрій…Після того, як батько раптово помер два роки тому, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї". Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву і хіміотерапію, але все виявилось марно. Вона згасала з кожним днем. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам

- пише син Володимир.

Доповнення

Тамара Плашенко присвятила своє життя служінню театру. Вона була однією з провідних акторок Київського драматичного театру на Подолі, на сцені якого працювала з 1987 року. Останню виставу артистка зіграла у травні 2025 року.

Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року28.12.25, 11:49 • 5937 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
