Французская кинозвезда Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

"Кинозвезда Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года", - сообщил в заявлении Фонд Брижит Бардо, опубликованном в это воскресенье, 28 декабря.

Справочно

Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноактриса, фотомодель, певица, танцовщица - родилась в Париже 28 сентября 1934 года. Ее называли секс-символом 1950-60-х. С начала 1970-х она стала активисткой движения за права животных, основательницей и председателем фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". По данным из открытых источников, на протяжении 21-летней карьеры она сыграла в около полусотни фильмов, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала около 80 песен. Является номинанткой премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии. Самыми выдающимися ее фильмами считаются драмы "И Бог создал женщину", "Истина" и "Пренебрежение".