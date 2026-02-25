Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства
Київ • УНН
42-річна донька актора Мартіна Шорта, Кетрін Гартлі Шорт, померла від вогнепального поранення. Її смерть визнано самогубством.
Канадсько-американський актор і комік Мартін Шорт переживає особисту втрату — померла його старша донька Кетрін Гартлі Шорт. Їй було 42 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.
Деталі
За наявною інформацією, жінку виявили без ознак життя у власному будинку в районі Голлівуд-Гіллз у Лос-Анджелесі. За даними TMZ і правоохоронців, її смерть була визнана самогубством, і сталося це через вогнепальне поранення. Згодом родина офіційно підтвердила трагедію та попросила громадськість і медіа поважати їхнє право на приватність у період жалоби.
У заяві близьких зазначається, що Кетрін запам’ятається рідним і друзям як людина, яка дарувала оточенню тепло, підтримку та радість.
Кетрін була первістком актора та його дружини — канадської акторки Ненсі Долман, яка померла у 2010 році після онкологічного захворювання. Вона здобула освіту в Нью-Йоркському університеті та Університеті Південної Каліфорнії, а згодом працювала соціальною працівницею в Лос-Анджелесі.
Також Кетрін брала участь у благодійних ініціативах організації Bring Change To Mind, що займається підвищенням обізнаності про психічне здоров’я та боротьбою зі стигматизацією таких проблем.
Попри відомість батька, вона не прагнула публічності й лише зрідка з’являлася разом із ним на заходах. Востаннє її помічали на початку 2020 року біля ресторану Craig's у Західному Голлівуді.
Наразі у Мартіна Шорта заплановані спільні виступи з коміком Стів Мартін, однак частину заходів перенесли, а інформація про подальші зміни в гастрольному графіку уточнюється.
