Ексклюзив
13:55 • 6326 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 8486 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10934 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 18347 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 18589 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23097 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21069 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18724 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22794 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29407 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства

Київ • УНН

 • 68 перегляди

42-річна донька актора Мартіна Шорта, Кетрін Гартлі Шорт, померла від вогнепального поранення. Її смерть визнано самогубством.

Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства

Канадсько-американський актор і комік Мартін Шорт переживає особисту втрату — померла його старша донька Кетрін Гартлі Шорт. Їй було 42 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

За наявною інформацією, жінку виявили без ознак життя у власному будинку в районі Голлівуд-Гіллз у Лос-Анджелесі. За даними TMZ і правоохоронців, її смерть була визнана самогубством, і сталося це через вогнепальне поранення. Згодом родина офіційно підтвердила трагедію та попросила громадськість і медіа поважати їхнє право на приватність у період жалоби.

У заяві близьких зазначається, що Кетрін запам’ятається рідним і друзям як людина, яка дарувала оточенню тепло, підтримку та радість.

Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії19.02.26, 14:39 • 8201 перегляд

Кетрін була первістком актора та його дружини — канадської акторки Ненсі Долман, яка померла у 2010 році після онкологічного захворювання. Вона здобула освіту в Нью-Йоркському університеті та Університеті Південної Каліфорнії, а згодом працювала соціальною працівницею в Лос-Анджелесі.

Також Кетрін брала участь у благодійних ініціативах організації Bring Change To Mind, що займається підвищенням обізнаності про психічне здоров’я та боротьбою зі стигматизацією таких проблем.

Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28.01.26, 14:30 • 22995 переглядiв

Попри відомість батька, вона не прагнула публічності й лише зрідка з’являлася разом із ним на заходах. Востаннє її помічали на початку 2020 року біля ресторану Craig's у Західному Голлівуді.

Наразі у Мартіна Шорта заплановані спільні виступи з коміком Стів Мартін, однак частину заходів перенесли, а інформація про подальші зміни в гастрольному графіку уточнюється.

Зірка "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні": актор Роберт Дюваль помер на 96-му році життя16.02.26, 20:32 • 6275 переглядiв

Станіслав Кармазін

КультураСвіт