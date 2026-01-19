Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК
Київ • УНН
В Одесі внаслідок нічного удару рф значно пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишаються 30,8 тис. родин, ремонтні роботи потребують тривалого часу.
Нічний удар рф по Одесі значно пошкодив енергетичний об'єкт ДТЕК, без світла залишаються 30,8 тис. родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.
Вказано, що на Одещині вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Уночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану
Як зазначається, "енергетики працюють на місці, розбирають завали; далі почнуться ремонти".
"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки. Дякуємо за розуміння та підтримку!" - зазначили у ДТЕК.
