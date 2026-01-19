Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК

Нічний удар рф по Одесі значно пошкодив енергетичний об'єкт ДТЕК, без світла залишаються 30,8 тис. родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Вказано, що на Одещині вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Уночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану - повідомили у ДТЕК.

Як зазначається, "енергетики працюють на місці, розбирають завали; далі почнуться ремонти".

"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки. Дякуємо за розуміння та підтримку!" - зазначили у ДТЕК.

