Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК

$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 4674 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 9834 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 25335 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 46892 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 38396 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 72156 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 105086 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47370 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56743 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60172 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Два швидкісні поїзди зійшли з рейок в Іспанії, загинула 21 людинаVideo19 січня, 00:14 • 5280 перегляди
США таємно збирали дані про військові об'єкти Гренландії, оминаючи Данію - ЗМІ19 січня, 00:46 • 8666 перегляди
У Нью-Йорку з’явився мурал, присвячений загиблій українській біженці Ірині ЗаруцькійPhoto19 січня, 02:25 • 6940 перегляди
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 7646 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів04:03 • 4566 перегляди
Публікації
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 1636 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 48288 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 86798 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 53138 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 83563 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Харків
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 1130 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 2120 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 18261 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 31057 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 27857 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
TikTok

Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 18 перегляди

В Одесі внаслідок нічного удару рф значно пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Без електропостачання залишаються 30,8 тис. родин, ремонтні роботи потребують тривалого часу.

Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК

Нічний удар рф по Одесі значно пошкодив енергетичний об'єкт ДТЕК, без світла залишаються 30,8 тис. родин, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Вказано, що на Одещині вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру. 

Уночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин.  Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначається, "енергетики працюють на місці, розбирають завали; далі почнуться ремонти".

"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки. Дякуємо за розуміння та підтримку!" - зазначили у ДТЕК.

У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер19.01.26, 11:00 • 1394 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Одеса