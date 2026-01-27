$43.130.01
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 6688 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 24430 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 68531 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 42121 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 46670 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 39494 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 62603 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30197 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 67763 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Публікації
Ексклюзиви
"Кожен такий російський удар підважує дипломатію": Зеленський після нової атаки рф очікує, що Америка та інші партнери не мовчатимуть

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Президент Зеленський відреагував на чергову атаку рф, зазначивши, що вона підважує дипломатію. росія випустила 165 ударних дронів по Україні, пошкодивши житлові будинки та енергетичну інфраструктуру.

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію": Зеленський після нової атаки рф очікує, що Америка та інші партнери не мовчатимуть

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф на Україну, зазначивши, що "кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває", пише УНН.

Деталі

"Жорстка атака ударними безпілотниками по Одесі. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені - енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. "Рятувальна операція триватиме, поки не буде зʼясована доля всіх людей, які можуть бути під завалами. Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - зазначив він.

"Були під ударами цієї ночі також інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина. росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це "шахеди"", - вказав Президент.

Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на москву - санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні. Дякую всім, хто це розуміє і допомагає!

- наголосив Зеленський.

135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф27.01.26, 08:38 • 2198 переглядiв

Юлія Шрамко

