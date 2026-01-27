"Кожен такий російський удар підважує дипломатію": Зеленський після нової атаки рф очікує, що Америка та інші партнери не мовчатимуть

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф на Україну, зазначивши, що "кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває", пише УНН.

Деталі

"Жорстка атака ударними безпілотниками по Одесі. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені - енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. "Рятувальна операція триватиме, поки не буде зʼясована доля всіх людей, які можуть бути під завалами. Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - зазначив він.

"Були під ударами цієї ночі також інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина. росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це "шахеди"", - вказав Президент.

Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на москву - санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні. Дякую всім, хто це розуміє і допомагає! - наголосив Зеленський.

135 зі 165 дронів знешкодили над Україною під час атаки рф