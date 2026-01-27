Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році. Під час розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером він обговорив ситуацію в енергетиці, міжнародну підтримку та результати тристоронніх переговорів з США і росією щодо гарантій безпеки. Про це гарант повідомив у Telegram, пише УНН.

Під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером обговорили енергетичну ситуацію в Україні. росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський поінформував про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій, які відбулися в ОАЕ минулого тижня. Глава держави зазначив, що зокрема обговорювали гарантії безпеки.

Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива зокрема й завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів - наголосив Президент.

Володимир Зеленський запросив Крістіана Штокера приїхати в Україну, щоб продовжити діалог під час особистої зустрічі.

