Комісарка з розширення відреагувала на бажання України вступити в ЄС до 2027 року

Комісарка ЄС з розширення Марта Кос відреагувала на заклик Президента України Володимира Зеленського прийняти Україну в ЄС до 2027 року і зазначила, що не може говорити про роки, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Кос підтримала заклик Зеленського прийняти Україну до ЄС до 2027 року, заявивши, що "це не лише його бажання; це також моє бажання і бажання багатьох, багатьох держав-членів". "Але побачимо, коли це буде можливо", – додала вона.

Наголошуючи на доцільності 2027 року як цільової дати, вона сказала: "Я не можу говорити про роки; (оскільки) я казала, що є певний рівень фундаментальних принципів, які мають бути виконані. Але, звичайно, ми також повинні враховувати дуже важливі історичні моменти. Тож ми обговоримо з державами-членами, як подолати час, необхідний для процесу вступу, і, звичайно, як відреагувати на цю ситуацію".

На запитання про зростання напруженості між Угорщиною та Україною та рішучість Будапешта накласти вето на вступ України, вона сказала: "Ми працюватимемо до кінця, щоб досягти одностайності, необхідної для цього процесу. Це єдиний спосіб продовжувати, співпрацюючи також з Угорщиною, і це те, що ми робимо".

Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році