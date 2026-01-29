$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 12167 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 12808 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 17985 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 17014 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13994 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16866 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 26963 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11910 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14113 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Комісарка з розширення відреагувала на бажання України вступити в ЄС до 2027 року

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Кос підтримала заклик Зеленського прийняти Україну до ЄС до 2027 року, заявивши, що «це не лише його бажання; це також моє бажання і бажання багатьох, багатьох держав-членів».

Комісарка з розширення відреагувала на бажання України вступити в ЄС до 2027 року

Комісарка ЄС з розширення Марта Кос відреагувала на заклик Президента України Володимира Зеленського прийняти Україну в ЄС до 2027 року і зазначила, що не може говорити про роки, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Кос підтримала заклик Зеленського прийняти Україну до ЄС до 2027 року, заявивши, що "це не лише його бажання; це також моє бажання і бажання багатьох, багатьох держав-членів". "Але побачимо, коли це буде можливо", – додала вона.

Наголошуючи на доцільності 2027 року як цільової дати, вона сказала: "Я не можу говорити про роки; (оскільки) я казала, що є певний рівень фундаментальних принципів, які мають бути виконані. Але, звичайно, ми також повинні враховувати дуже важливі історичні моменти. Тож ми обговоримо з державами-членами, як подолати час, необхідний для процесу вступу, і, звичайно, як відреагувати на цю ситуацію".

На запитання про зростання напруженості між Угорщиною та Україною та рішучість Будапешта накласти вето на вступ України, вона сказала: "Ми працюватимемо до кінця, щоб досягти одностайності, необхідної для цього процесу. Це єдиний спосіб продовжувати, співпрацюючи також з Угорщиною, і це те, що ми робимо".

Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році27.01.26, 14:15 • 19980 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика