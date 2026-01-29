В ЕС подтвердили европейское будущее Украины, но без конкретной даты вступления

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что будущее Украины однозначно связано с членством в Европейском Союзе, однако процесс расширения ЕС следует рассматривать не только с технической, но и с геополитической точки зрения. Об этом сказала Кая Каллас после заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о реалистичности сценария быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу, Кая Каллас подчеркнула, что уже идет работа над этим процессом, однако ключевым фактором остается политическая воля и способность ЕС выполнять собственные стратегические решения.

Мы находимся в сложном геополитическом мире, и расширение Европейского Союза - это прежде всего геополитический выбор - отметила она.

Каллас подчеркнула, что ЕС остается пространством, к которому страны стремятся присоединиться добровольно, и таких государств сегодня немало. В то же время, по ее словам, Европейский Союз должен не только декларировать открытость к расширению, но и демонстрировать реальные результаты.

В ближайшие годы мы должны увидеть реальный прогресс и новые страны-члены, чтобы сделать Европейский Союз сильнее и влиятельнее в геополитическом измерении - подчеркнула она.

Также был поднят вопрос заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который утверждал о существовании якобы "секретного документа", где 2027 год фигурирует как целевой срок вступления Украины в ЕС, и который он публично критиковал. Прямых подтверждений существования такого документа Кая Каллас не предоставила, сосредоточив внимание на общей логике процесса расширения и стратегическом курсе Евросоюза.

