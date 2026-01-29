У ЄС підтвердили європейське майбутнє України, але без конкретної дати вступу

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас підтвердила, що майбутнє України однозначно пов’язане з членством у Європейському Союзі, однак процес розширення ЄС слід розглядати не лише з технічної, а й з геополітичної точки зору. Про це сказала Кая Каллас після засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо реалістичності сценарію швидкого приєднання України до Європейського Союзу, Кая Каллас наголосила, що вже йде робота над цим процесом, однак ключовим фактором залишається політична воля та здатність ЄС виконувати власні стратегічні рішення.

Ми перебуваємо у складному геополітичному світі, і розширення Європейського Союзу - це насамперед геополітичний вибір - зазначила вона.

Каллас підкреслила, що ЄС залишається простором, до якого країни прагнуть приєднатися добровільно, і таких держав сьогодні чимало. Водночас, за її словами, Європейський Союз має не лише декларувати відкритість до розширення, а й демонструвати реальні результати.

У найближчі роки ми повинні побачити реальний прогрес і нові країни-члени, щоб зробити Європейський Союз сильнішим і впливовішим у геополітичному вимірі - наголосила вона.

Також було порушене питання заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стверджував про існування нібито "таємного документа", де 2027 рік фігурує як цільовий термін вступу України до ЄС, і який він публічно критикував. Прямих підтверджень існування такого документа Кая Каллас не надала, зосередивши увагу на загальній логіці процесу розширення та стратегічному курсі Євросоюзу.

Комісарка з розширення відреагувала на бажання України вступити в ЄС до 2027 року