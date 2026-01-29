$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 15782 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 15907 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 21159 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 19678 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 15431 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 17959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27601 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12284 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14301 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
У ЄС підтвердили європейське майбутнє України, але без конкретної дати вступу

Київ • УНН

Висока представниця ЄС Кая Каллас підтвердила, що майбутнє України пов'язане з ЄС, але розширення розглядається геополітично. Вона наголосила на необхідності політичної волі та реальних результатів для вступу нових країн.

У ЄС підтвердили європейське майбутнє України, але без конкретної дати вступу

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас підтвердила, що майбутнє України однозначно пов’язане з членством у Європейському Союзі, однак процес розширення ЄС слід розглядати не лише з технічної, а й з геополітичної точки зору. Про це сказала Кая Каллас після засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо реалістичності сценарію швидкого приєднання України до Європейського Союзу, Кая Каллас наголосила, що вже йде робота над цим процесом, однак ключовим фактором залишається політична воля та здатність ЄС виконувати власні стратегічні рішення.

Ми перебуваємо у складному геополітичному світі, і розширення Європейського Союзу - це насамперед геополітичний вибір

- зазначила вона.

Каллас підкреслила, що ЄС залишається простором, до якого країни прагнуть приєднатися добровільно, і таких держав сьогодні чимало. Водночас, за її словами, Європейський Союз має не лише декларувати відкритість до розширення, а й демонструвати реальні результати.

У найближчі роки ми повинні побачити реальний прогрес і нові країни-члени, щоб зробити Європейський Союз сильнішим і впливовішим у геополітичному вимірі

- наголосила вона.

Також було порушене питання заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який стверджував про існування нібито "таємного документа", де 2027 рік фігурує як цільовий термін вступу України до ЄС, і який він публічно критикував. Прямих підтверджень існування такого документа Кая Каллас не надала, зосередивши увагу на загальній логіці процесу розширення та стратегічному курсі Євросоюзу.

Андрій Тимощенков

