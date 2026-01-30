Україна буде "технічно" готова до вступу до ЄС у 2027 році - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свої заяви про те, що Україна буде "технічно" готова до вступу до Європейського Союзу у 2027 році, "попри критику з боку деяких європейських лідерів цього тижня", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель у четвер наполягав на тому, що "у нас є правила, і ми повинні їх дотримуватись", наголосивши, що він "неодноразово просив Зеленського припинити чинити тиск на ЄС щодо термінів, оскільки це контрпродуктивно", пише видання.

Головний представник ЄС з питань розширення, єврокомісар Марта Кос, "натякнула, що хоча політична воля є, може знадобитися більше зусиль", вказує видання.

"Технічно ми будемо готові у 2027 році", - заявив Зеленський журналістам, як повідомляє Reuters, додавши, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.

Видання зауважує, що "Європейська комісія "може мати дещо більш нюансований погляд на це", враховуючи її торішній звіт про прогрес, що "вказує на "певний рівень підготовки" у багатьох галузях, з обмеженим прогресом з деяких ключових питань, як-от боротьба з корупцією, або недостатнім потенціалом у деяких сферах, що розглядаються ЄС".

Але Зеленський, зауважує видання, ясно дав зрозуміти, що насамперед він хоче отримати "чіткий графік", щоб зрозуміти, які реальні перспективи вступу до блоку, розглядаючи це як важливу частину гарантій безпеки після війни.

Розширення ЄС, вказує при цьому видання, потребує одноголосного рішення 27 держав-членів, а Угорщина не лише давно виступає проти прискореного вступу України, "а й відносини між двома країнами помітно погіршилися за останні кілька тижнів".

"95% угорців відкинули прискорене членство України в ЄС, тому що хочуть захистити наших фермерів, безпеку наших сімей та мир в Угорщині", - як пише видання, заявив учора проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Це питання, ймовірно, займе чільне місце на майбутніх парламентських виборах в Угорщині, які можуть призвести до зміни уряду після 16 років правління Орбану, вказує видання.

