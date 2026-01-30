Україна буде "технічно" готова до вступу до ЄС у 2027 році - Зеленський

$42.850.08
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 5648 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 13576 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 20744 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 42150 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 33627 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 27388 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 43646 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25575 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36816 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес29 січня, 23:52 • 12796 перегляди
Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30 січня, 00:13 • 13576 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування30 січня, 00:29 • 21592 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 15168 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 19693 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 43646 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 32780 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 35968 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 95593 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 123650 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 17900 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 18773 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 42007 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 67217 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 63904 перегляди
Україна буде "технічно" готова до вступу до ЄС у 2027 році - Зеленський

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Він заявив, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свої заяви про те, що Україна буде "технічно" готова до вступу до Європейського Союзу у 2027 році, "попри критику з боку деяких європейських лідерів цього тижня", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель у четвер наполягав на тому, що "у нас є правила, і ми повинні їх дотримуватись", наголосивши, що він "неодноразово просив Зеленського припинити чинити тиск на ЄС щодо термінів, оскільки це контрпродуктивно", пише видання.

Головний представник ЄС з питань розширення, єврокомісар Марта Кос, "натякнула, що хоча політична воля є, може знадобитися більше зусиль", вказує видання.

Комісарка з розширення відреагувала на бажання України вступити в ЄС до 2027 року29.01.26, 18:11 • 3482 перегляди

"Технічно ми будемо готові у 2027 році", - заявив Зеленський журналістам, як повідомляє Reuters, додавши, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.

Видання зауважує, що "Європейська комісія "може мати дещо більш нюансований погляд на це", враховуючи її торішній звіт про прогрес, що "вказує на "певний рівень підготовки" у багатьох галузях, з обмеженим прогресом з деяких ключових питань, як-от боротьба з корупцією, або недостатнім потенціалом у деяких сферах, що розглядаються ЄС".

У ЄС підтвердили європейське майбутнє України, але без конкретної дати вступу29.01.26, 18:59 • 2950 переглядiв

Але Зеленський, зауважує видання, ясно дав зрозуміти, що насамперед він хоче отримати "чіткий графік", щоб зрозуміти, які реальні перспективи вступу до блоку, розглядаючи це як важливу частину гарантій безпеки після війни.

Розширення ЄС, вказує при цьому видання, потребує одноголосного рішення 27 держав-членів, а Угорщина не лише давно виступає проти прискореного вступу України, "а й відносини між двома країнами помітно погіршилися за останні кілька тижнів". 

Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС28.01.26, 10:51 • 10746 переглядiв

"95% угорців відкинули прискорене членство України в ЄС, тому що хочуть захистити наших фермерів, безпеку наших сімей та мир в Угорщині", - як пише видання, заявив учора проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Це питання, ймовірно, займе чільне місце на майбутніх парламентських виборах в Угорщині, які можуть призвести до зміни уряду після 16 років правління Орбану, вказує видання.

Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана27.01.26, 15:52 • 3398 переглядiв

Юлія Шрамко

