Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС

$42.960.17
51.230.17
ukenru
08:35 • 1024 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 3128 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 13779 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 34483 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 50462 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 39884 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 58287 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31128 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57730 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25643 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
94%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 17193 перегляди
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 4950 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 8004 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 14317 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 8776 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 9014 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 58289 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 40789 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57730 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 55281 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Олег Кіпер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 20914 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 20471 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 28123 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 31644 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 38165 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
ChatGPT
WhatsApp

Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами українського колеги Андрія Сибіги, що Угорщина єдина перешкода для вступу України до ЄС. Сійярто заявив, що поки вони при владі, Україна не стане членом Євросоюзу.

Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами очільника МЗС України Андрія Сибіги про те, що саме Будапешт є єдиною перепоною для вступу України до Європейського Союзу. Про це він заявив, коментуючи інтерв’ю українського міністра у своєму дописі у Facebook, передає УНН.

Деталі

Петер Сійярто зазначив, що між сторонами немає дружніх відносин, однак визнав одну тезу українського міністра.

"Угорщина - єдина перешкода для членства України в ЄС", – цитує Сійярто слова Сибіги, додавши, що вважає це правдою.

"Це чиста правда. Поки ми в уряді, Україна не буде членом Євросоюзу, бо українці ввели б війну в ЄС і так втягнули б нас у свою війну (...) Поки ми в уряді, нічого з цього не повинно бути", – наголошує Сійярто.

Сійярто також заявив, що у разі приходу до влади партії Tisza ("Тиса") позиція країни може змінитися.

"При цьому ми знаємо, що якщо до влади прийде партія Tisza, вони негайно дадуть зелене світло, щоб Україна приєдналася до Союзу, вони залучили б нас до війни українців і відправили наші гроші в Україну", - вказав Сійярто.

Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана27.01.26, 15:52 • 3028 переглядiв

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Віктора Орбана про блокування вступу України до ЄС. Сибіга звинуватив Орбана у виконанні "забаганки путіна" та порівняв його з угорськими політиками часів Другої світової війни.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Угорщина
Україна