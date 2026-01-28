Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами очільника МЗС України Андрія Сибіги про те, що саме Будапешт є єдиною перепоною для вступу України до Європейського Союзу. Про це він заявив, коментуючи інтерв’ю українського міністра у своєму дописі у Facebook, передає УНН.

Деталі

Петер Сійярто зазначив, що між сторонами немає дружніх відносин, однак визнав одну тезу українського міністра.

"Угорщина - єдина перешкода для членства України в ЄС", – цитує Сійярто слова Сибіги, додавши, що вважає це правдою.

"Це чиста правда. Поки ми в уряді, Україна не буде членом Євросоюзу, бо українці ввели б війну в ЄС і так втягнули б нас у свою війну (...) Поки ми в уряді, нічого з цього не повинно бути", – наголошує Сійярто.

Сійярто також заявив, що у разі приходу до влади партії Tisza ("Тиса") позиція країни може змінитися.

"При цьому ми знаємо, що якщо до влади прийде партія Tisza, вони негайно дадуть зелене світло, щоб Україна приєдналася до Союзу, вони залучили б нас до війни українців і відправили наші гроші в Україну", - вказав Сійярто.

Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Віктора Орбана про блокування вступу України до ЄС. Сибіга звинуватив Орбана у виконанні "забаганки путіна" та порівняв його з угорськими політиками часів Другої світової війни.