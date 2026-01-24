Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась

Фото: x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нещодавні заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що Будапешт "не пустить" Україну в ЄС у найближчі 100 років. Голова зовнішньополітичного відомства звернувся до свого угорського колеги Петера Сійярто, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сибіги в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Сибіга, коли Віктор Орбан каже, що "не пустить" Україну в ЄС найближчі 100 років, то "насправді він каже це, перш за все, не державі Україна, а закарпатським угорцям".

На думку очільника українського МЗС, Віктору Орбану та його команді все одно на добробут та безпеку українських угорців.

Орбан просто хоче й надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном, щоб збудувати ще одне футбольне поле чи новий приватний зоопарк із зебрами. Чому вам не сказати це прямо в очі закарпатським угорцям? Блокуючи вступ України до ЄС, Віктор Орбан вчиняє ще один злочин проти угорського народу та Угорщини - йдеться в заяві Сибіги.

Він додав, що "ЄС було створено після Другої світової війни, щоб попередити нову війну".

Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантуватиме безпеку та добробут всій Європі та всьому угорському народу. Але цього не хоче путін. Він хоче затягувати війну. Блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку путіна, і одночасно блокує відновлення миру в Європі та робить Угорщину спільником кремлівського режиму - зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України порівняв Віктора Орбана з угорськими політичними діячами часів Другої світової війни - Міклошем Хорті і Ференцем Салаші. Обидва, до речі, були союзниками Адольфа Гітлера, але в 1944 році Хорті намагався вивести країну з війни шляхом переговорів з Антигітлерівською коаліцією.

Через це Хорті був позбавлений влади, а на його місце прийшов Ференц Салаші, засновник та очільник пронацистської Партії схрещених стріл. За короткий період наприкінці Другої світової війни він організував масове винищення євреїв на території Угорщини, за що був страчений в 1946 році.

Угорщина та угорський народ цього не заслуговують. Угорщина не заслуговує знову опинитися на неправильному боці історії, як спільник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму - йдеться в дописі Сибіги.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років. Офіційний Київ відреагував гостро і натякнув, що цей план приречений на провал.