Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 1954 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 7918 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 21795 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 13265 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 15983 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 24448 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 60304 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 32672 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30990 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29208 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 31418 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 32968 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 78012 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 44916 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 31427 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 21810 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 60316 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 58979 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 61943 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 72486 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Блогери
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 9830 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 10390 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 31236 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 46982 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 41979 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot

Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни не голосуватиме за вступ України в ЄС у найближчі 100 років. Офіційний Київ відреагував, натякнувши, що цей план приречений на провал, оскільки "господар у москві" стільки не протягне.

Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років. Офіційний Київ відреагував гостро і натякнув, що цей план приречений на провал, адже "господар у москві" стільки не протягне, передає УНН.

Контекст

Свою чергову скандальну заяву Орбан зробив після позачергового саміту ЄС. Як повідомляє Telex, прем'єр Угорщини зазначив, що відповідно до певного документу, Україна має вступити до Євросоюзу до 2027 року.

Проте, за словами Орбана, в Угорщині ще сто років не буде парламенту, який проголосує за членство України в ЄС.

Деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга, у свою чергу, заявив Орбану, що його план приречений на провал. 

Цей план приречений на провал, пане Прем'єр-міністре. Ваш господар у москві не протягне 100 років, навіть якщо б ви були готові пересадити йому всі органи 

- зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що в день вступу України до ЄС "ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які отримують підтримку Європи, але одночасно шкодять її інтересам у тому числі, почуваючи комфортно у москві, заслуговують на потиличник.

Орбан різко відповів Зеленському на слова про "потиличник"23.01.26, 01:39 • 3970 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Верховна Рада України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан