Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент його країни голосуватиме проти вступу України в ЄС у найближчі 100 років. Офіційний Київ відреагував гостро і натякнув, що цей план приречений на провал, адже "господар у москві" стільки не протягне, передає УНН.

Контекст

Свою чергову скандальну заяву Орбан зробив після позачергового саміту ЄС. Як повідомляє Telex, прем'єр Угорщини зазначив, що відповідно до певного документу, Україна має вступити до Євросоюзу до 2027 року.

Проте, за словами Орбана, в Угорщині ще сто років не буде парламенту, який проголосує за членство України в ЄС.

Деталі

Глава МЗС України Андрій Сибіга, у свою чергу, заявив Орбану, що його план приречений на провал.

Цей план приречений на провал, пане Прем'єр-міністре. Ваш господар у москві не протягне 100 років, навіть якщо б ви були готові пересадити йому всі органи - зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що в день вступу України до ЄС "ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політики, які отримують підтримку Європи, але одночасно шкодять її інтересам у тому числі, почуваючи комфортно у москві, заслуговують на потиличник.

